Tamer Hamouda ex marito di Nessy Guerra arrestato in Egitto dopo la denuncia del console italiano

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Svolta nella vicenda di Nessy Guerra: l’ex marito Tamer Hamouda è stato arrestato in Egitto. La notizia arriva da fonti informate. L’uomo è stato condannato secondo il codice penale italiano per reati commessi nel Belpaese, ma recentemente è stato denunciato anche alle autorità egiziane per minacce e tentata aggressione dopo la denuncia del console italiano con sede ad Hurgada.

Tamer Hamouda arrestato in Egitto

Martedì 9 giugno Tamer Hamouda, l’ex marito di Nessy Guerra che ha portato la donna ad essere processata per adulterio, è stato arrestato in Egitto.

La notizia – scrive Ansa – arriva da fonti informate. Secondo le prime indiscrezioni l’uomo sarebbe stato arrestato a seguito di una denuncia del console onorario d’Italia ad Hurgada, che gli ha contestato i reati di minacce e tentativo di aggressione.

Hamouda, infatti, era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, tra cui atti persecutori e lesioni personali, ma anche furto e truffa.

In Egitto, inoltre, era stato denunciato per molestie sessuali e diffamazione.

Le minacce dell’ex marito al console italiano

A riportare il fatto è stata la stessa Nessy Guerra in un video pubblicato su Instagram il 2 giugno. Secondo il suo racconto l’ex marito si sarebbe regato ad Hurgada insieme alla madre, dove si trova il resort del console onorario.

“I due avrebbero minacciato il console dicendogli che, se lui non gli avesse dato i soldi, loro gli avrebbero fatto sparare nelle gambe e lo avrebbero fatto finire in sedia a rotelle“, aveva spiegato al popolo dei social. Altri funzionari egiziani erano finiti nel mirino dell’uomo, che nemmeno nei loro confronti avrebbe risparmiato minacce, come confermato dall’avvocata che rappresenta la 25enne, Agata Armanetti.

Il calvario di Nessy Guerra

Come anticipato, Nessy Guerra rischia di essere incercerata con l’accusa di adulterio. Nei giorni scorsi è stata condannata in appello dal tribunale egiziano e ora rischia di perdere l’affidamento della figlia Aisha, con la quale da circa tre anni vive in una località protetta.

Secondo l’avvocata Armanetti, l’ex marito avrebbe denunciato la 25enne originaria di Sanremo presentando prove false con il solo protesto di ottenere l’affidamento della bambina. Dopo la condanna in appello, la legale si è rivolta direttamente al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per “intervenire tempestivamente a tutela della signora Nessy Guerra con una richiesta di grazia verso l’Egitto e, soprattutto, della sua bambina”.