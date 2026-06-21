Tamer Hamouda ex marito di Nessy Guerra esce dal carcere in Egitto: "So già quello che succederà"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’ex marito di Nessy Guerra è tornato libero. Ha pagato la cauzione di circa 83 euro. La donna ha fatto sapere di temere per sé e per sua figlia. Guerra, condannata per adulterio proprio in seguito alle accuse di Tamer Hamouda, si trova in una location segreta. Secondo la donna, l’ex marito potrebbe essere sulle sue tracce perché ha dei contatti a Hurghada. “Conosce molte persone. Questo mi spaventa. Potrebbe pagare chiunque, anche solo 50 euro”, ha dichiarato.

Tamer Hamouda è fuori dal carcere

Si apprende che Tamer Hamouda, l’ex marito di Nessy Guerra, è fuori dal carcere. Si trova in stato di libertà grazie al pagamento di una cauzione di 5000 sterline egiziane. Equivalgono a circa 83 euro.

A dare la notizia è stata proprio Guerra, che è stata chiamata dalla console: “Mi ha detto che era uscito. Sono rimasta scioccata. Non me l’aspettavo. È stato un brutto colpo”. Lo ha raccontato al Corriere della Sera.

Guerra al momento si trova in una casa nascosta a Hurghada, con la figlia di tre anni e mezzo e i genitori.

L’arresto

Hamouda è rimasto in custodia solo per pochi giorni. All’inizio l’accusa e l’arresto per le minacce al viceconsole sembravano poter portare a una condanna di almeno 6 mesi, con l’impossibilità di uscire. Poi la notizia.

“Mi avevano detto che un suo amico aveva pagato la cauzione, ma che lui era stato trattenuto lo stesso. E allora avevo pensato: se pagano e non lo fanno uscire, vuol dire che la situazione è grave. Invece lo hanno lasciato andare”, spiega ancora Guerra.

Ora c’è la paura che l’ex marito possa rintracciarla. Anche il viceconsole onorario aggredito Orazio Gioacchini potrebbe essere in pericolo, secondo la donna.

Cosa dice l’avvocata?

La sua avvocata Agata Armanetti era “furiosa”, dice. Secondo il suo punto di vista, ora è anche aumentato il pericolo. Nessy conferma che: “Tamer minaccia tutte le persone che mi stanno aiutando e succede così da molto tempo”.

Armanetti ha tentato anche la via diplomatica, chiedendo un intervento sull’Egitto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da parte sua, il Governo più volte ha ribadito di seguire il caso e di aver aperto un dialogo con le autorità egiziane.

La situazione però si fa sempre più complessa con il blocco dell’espatrio della bambina, la condanna per adulterio e ora la scarcerazione dell’ex marito.