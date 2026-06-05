Tancredi Antoniozzi figlio di Alfredo deputato FdI condannato a 6 anni e 4 mesi: rapina e tentata estorsione

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il tribunale di Roma ha condannato in primo grado a 6 anni e 4 mesi Tancredi Antoniozzi, 22 anni, figlio del deputato di FdI Alfredo, per l’accusa di rapina aggravata e tentata estorsione ai danni di coetanei nel quartiere Parioli. Secondo l’impianto accusatorio, Antoniozzi jr faceva parte di una banda dedita alle rapine di Rolex composta da altre tre persone. Il giudice ha disposto una condanna a 5 anni e 8 mesi per David Cesarini e a 3 anni Manuel Fiorani mentre ha assolto Michael Giuliano con la formula “per non aver commesso il fatto”.

Tancredi Antoniozzi condannato: è il figlio di Alfredo, deputato di FdI

Per la procura il figlio del vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, era al vertice di una piccola gang di giovani dedita a rapine di orologi di lusso. Secondo l’accusa, il gruppo prendeva di mira i rampolli di famiglie ricche per depredarli di Rolex e Audemars Piguet.

Assolto per “non aver commesso il fatto”, invece, Michael Giuliano, indicato inizialmente dall’accusa come uno dei membri del gruppo.

ANSA

Le intercettazioni

“Mi studio dove abitano, me le seguo il pomeriggio, quando escono dalla palestra per fargli poi le rapine […] sto gasato oggi”. Si tratta di un’intercettazione di Antoniozzi, contenuta nell’ordinanza di applicazione della misura cautelare.

Il magistrato scrive che Antoniozzi mostra “spregiudicatezza” al telefono. “Ci sta chi non crede che faccio da stalker io – continua l’intercettazione – vuol dire che i fondamentali non ce l’hanno mai avuti”.

L’inchiesta, come riferisce La Repubblica, è iniziata dopo un colpo messo a segno l’11 dicembre 2024. La vittima è stata pedinata fino a via Cavalier d’Arpino, nel quartiere Parioli. La gang sapeva che indossava un Rolex Daytona da 20mila euro.

Sempre secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, David Cesarini è stato il primo a entrare in azione. “Dammi l’orologio, altrimenti ti devo accoltellare”, avrebbe detto il 29enne, minacciando il ragazzo con un coltello da cucina con una lama di venti centimetri.

Per i magistrati, a seguire la rapina da un’auto parcheggiata c’era Tancredi Antoniozzi.

Il ventiduenne avrebbe poi architettato l’estorsione. Questa l’intercettazione: “So chi c’ha il Daytona […] si è mosso un amico mio… entro lunedì me lo fa avere. Devi anticipare 3.000 euro, ne vuole 7.000. Per meno di 7.000 euro il Daytona non lo trovi più. Io ti posso anticipare 950 e tu metti due sacchi…”. Il piano, pochi giorni dopo, non è andato a buon fine.

Manuel Fiorani, tre giorni dopo la rapina, ricevette un messaggio dalla vittima. Chiese scusa e ammise il proprio ruolo. Sostenne però di aver partecipato all’agguato “sotto la costrizione di Antoniozzi“, riferiscono gli atti.

Quello stesso giorno, il giovane a cui venne sottratto il Rolex andò a sporgere denuncia, consegnando audio e foto agli inquirenti.

La rapina saltata e il commento dell’avvocato di Antoniozzi

Le indagini hanno anche scoperto un tentativo di rapina fallito avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 febbraio 2025, sempre ai Parioli. In quel caso il raid venne interrotto per via della presenza di telecamere e passanti.

Tutti gli imputati hanno scelto il rito abbreviato. “Aspettiamo le motivazioni per ricorrere in appello”, ha dichiarato Alessandro Diddi, avvocato di Antoniozzi.