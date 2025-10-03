Tangenziale Est di Milano invasa dai manifestanti, tensioni con la polizia: lancio di sassi e idranti

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Tangenziale Est di Milano è rimasta bloccata per ore nel pomeriggio di venerdì 3 ottobre, dopo che un gruppo di manifestanti ha invaso la carreggiata al termine del corteo organizzato per lo sciopero generale. La protesta, iniziata in città, è degenerata con scontri tra attivisti e polizia. Sono stati lanciati petardi, sassi e bottiglie contro gli agenti, che ha risposto con lacrimogeni e idranti.

L’occupazione della Tangenziale Est tra Segrate e Lambrate

Secondo quanto riferito dall’ANSA, nel primo pomeriggio di venerdì 3 ottobre una parte del corteo ha deciso di proseguire la marcia oltre il percorso autorizzato, occupando la Tangenziale Est tra gli svincoli di Segrate e Lambrate.

I manifestanti hanno bloccato il traffico in entrambe le direzioni.

L’intervento della polizia con gli idranti

Tensioni con la polizia: lancio di sassi e petardi

La situazione è rapidamente degenerata. Centinaia di manifestanti, molti con il volto coperto, hanno affrontato un cordone di polizia a circa 50 metri di distanza.

Sono stati lanciati petardi e fumogeni, a cui le forze dell’ordine hanno risposto inizialmente con lacrimogeni.

Come riportato da Italpress e Askanews, nei pressi di Cascina Gobba alcuni gruppi hanno forzato i blocchi della polizia, lanciando sassi e bottiglie.

L’uso di idranti e la fine della protesta

Dopo circa due ore di tensione, la polizia ha usato gli idranti per disperdere i manifestanti lungo la corsia nord.

Molti hanno fatto dietrofront verso la città, mentre altri piccoli gruppi si sono sparpagliati lungo la tangenziale.

Gli ultimi attivisti hanno via via lasciato la carreggiata, consentendo la riapertura della Tangenziale Est.