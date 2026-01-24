Tania Bambaci dalle passerelle al set, l'intervista: “Recitare mi ha insegnato a non vivere nel giudizio”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Tania Bambaci ha imparato a fare spazio dentro di sé prima ancora che fuori. A distinguere ciò che viene imposto da ciò che si sente davvero. Cresciuta in Sicilia, arrivata alla recitazione dopo un percorso nella moda e nei concorsi di bellezza, ha capito presto che apparire non bastava. C’era qualcosa che mancava. O forse, qualcosa che chiedeva di emergere: la voglia di raccontare, di emozionare, di trasformarsi e farsi attraversare da storie che non erano la sua e che pure la toccavano nel profondo. All’inizio, però, non è stato facile. La bellezza, in certi contesti, può diventare un ostacolo. Una gabbia dorata. “Ero vista come quella dei concorsi”, racconta Tania Bambaci, “sentivo il bisogno di dimostrare che avevo qualcosa in più”. La recitazione le ha offerto una strada diversa: fatta di verità, di imperfezione, di empatia. Le ha insegnato che si può essere fragili e forti allo stesso tempo, che i sentimenti non vanno schiacciati ma ascoltati. E che non si può recitare bene, se prima non si fa pace con la propria storia. Oggi, tra un set e la vita quotidiana, Tania è anche madre. E la maternità ha aggiunto un’altra lente con cui guardare i personaggi, gli altri, se stessa. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Tania Bambaci ripercorre le tappe di un percorso che l’ha vista cambiare, cadere, rialzarsi, cambiare ancora. Parla di insicurezze, di giudizio, di libertà conquistate a fatica, di rapporti veri e finzioni necessarie, del rapporto con il compagno Samuel Peron e della maternità. Con lucidità e tenerezza. Senza mai fingere di avere tutte le risposte.

Quando ha capito per la prima volta che voleva fare l’attrice e non lavorare nella moda?

“È successo durante la mia prima esperienza su un set. Avevo girato un cortometraggio in Sicilia, ero molto giovane e alle primissime armi. Non avevo mai studiato recitazione e, quindi, non sapevo bene come muovermi, mi sentivo del tutto inesperta. Ricordo che il cuore mi batteva fortissimo, ma nonostante l’agitazione, ho sentito chiaramente che quella era la mia strada. È stato lì che mi sono detta: ‘Ecco, questo è quello che voglio fare davvero’. Così ho deciso di prendere il tutto sul serio: ho cercato un corso di recitazione, mi sono trasferita, e da lì è cominciato tutto. Proprio su quel set è nato il mio desiderio di recitare”.

Che cosa le dava la recitazione che la passerella o i servizi fotografici non riuscivano a darle?

“La possibilità di trasmettere qualcosa. Credo sia l’aspetto più bello del mio lavoro: riuscire a emozionare chi ti guarda, scegliere ruoli che fanno riflettere, raccontare storie che lasciano un segno. E poi poter selezionare i progetti, i personaggi che senti più vicini: è importante. Nella moda, invece, vieni giudicata per come appari. Devi essere perfetta, devi essere bella. Certo, se hai carisma puoi farti notare di più in passerella, ma finisce lì. Recitare è un’altra cosa. Non conta solo l’estetica, ma l’empatia, le emozioni. È un mondo molto più profondo, soprattutto a livello umano. Richiede una sensibilità diversa ed è lì che mi sento profondamente me stessa”.

È stato semplice passare dalla moda al cinema, soprattutto nei casting? Ha percepito dei pregiudizi?

“Più che per la moda, all’inizio ero vista come ‘quella dei concorsi’. C’è sempre un po’ l’idea che, se sei bella, allora non sai fare altro. È un pregiudizio che ho incontrato spesso, e che mi metteva molta pressione. Sentivo il bisogno di dimostrare che avevo qualcosa in più, che non ero solo il mio aspetto. Questo è stato l’ostacolo più difficile. Perché quando reciti, se ti preoccupi troppo di cosa pensano gli altri, ti blocchi. Ti giudichi da sola, ancora prima di metterti davanti alla macchina da presa: è come partire con il freno tirato. La svolta per me è arrivata quando ho lasciato andare quel peso, quando ho smesso di dare importanza al giudizio degli altri e ho cominciato a credere di più in me stessa. Da quel momento si è aperto tutto un altro mondo. E questo cambiamento si è rafforzato ancora di più dopo la maternità”.

Che cosa è cambiato, anche nella percezione di sé, passando dalla moda alla recitazione?

“Nella moda sei sempre sotto pressione: ti chiedi se sei abbastanza bella, abbastanza magra, tonica, se stai bene. Hai spesso la sensazione di non essere mai all’altezza. Con la recitazione è diverso. Se riesci a lasciarti andare, scopri che tutto quello che ti serve è già dentro di te. Devi solo trovare il modo di farlo emergere. È una questione di ascolto, di introspezione. Certo, serve anche una predisposizione: non tutti riescono ad accedere a certe emozioni o a canalizzarle in un personaggio. Non è qualcosa che si improvvisa, altrimenti potremmo farlo tutti”.

ph: Federico D'Onofrio/ Giorgia Vitale Management

Per lei recitare è stata solo una predisposizione naturale? O anche vocazione, passione?

“Un po’ tutte queste cose. In Italia ci sono tantissime persone di talento, davvero brave, ma che finiscono per perdersi per strada. Perché è un ambiente molto duro. Su 500 provini, magari te ne va bene uno o due. E allora c’è chi si scoraggia, chi si arrende. Il talento non basta: serve carattere, determinazione. Devi trovare la forza di andare avanti anche quando prendi porte in faccia. Perché la verità è che vorremmo tutti lavorare sempre, stare sempre su un set, ma non funziona così. Serve anche fortuna, trovarsi al posto giusto nel momento giusto”.

Quando arriva quel momento, però, bisogna saperlo coltivare. Lei come si è preparata?

“Con la formazione, assolutamente. Mi sono laureata in Lingue e Letterature Straniere perché ci tenevo a portare a termine gli studi. Era una promessa che avevo fatto a me stessa, anche come piano B. Poi in realtà è diventato un piano C, D… perché ho continuato: ho preso un master in produzione audiovisiva e sceneggiatura. Da lì è nata anche la voglia di produrre progetti miei. Si è aperto un altro mondo. Dal mio punto di vista, avere una base solida è fondamentale, perché questo è un mestiere in cui dipendi molto dagli altri. Anche se sei brava, preparata, perfetta per un ruolo… non basta. Ci sono mille variabili. E questo, alla lunga, può mettere in crisi”.

A lei è capitata la crisi?

“Sì, certo. C’è stato un periodo in cui stavo davvero male. Mi fissavo sui provini andati male, sul fatto che non arrivassero nemmeno le occasioni. Ora no, molto meno. Ho capito che restare in quello stato negativo non serve a niente. Ti logora. Ti ammali dentro. Oggi cerco di lasciar andare, mi dico: ‘Andrà come deve andare’. Perché più di quello che faccio, non posso fare. A che serve rimuginare? Entri in un loop che non porta da nessuna parte. E lo trasmetti anche agli altri. Non fa bene a nessuno”.

Lei è cresciuta in Sicilia?

“Fino ai 18 anni. Poi mi sono trasferita a Pisa per studiare Lingue e Letterature Straniere. In quegli anni ho iniziato anche una scuola di recitazione a Firenze e, quindi, facevo avanti e indietro tra le due città. A un certo punto ho deciso di fare il salto: trasferirmi a Roma e iscrivermi a una scuola di recitazione lì. Da quel momento è cambiato tutto. A Roma, tra l’altro, ho conosciuto anche Samuel Peron, il mio compagno”.

Quando è partita, i suoi genitori, papà Rocco e mamma Giusy, avevano già capito che probabilmente non sarebbe più tornata a casa?

“Sì, e oggi che sono mamma so quello che hanno provato, comprendo quanto sia difficile vedere un figlio andare via. Quando me ne sono andata per studiare, sembrava solo un allontanamento temporaneo ma in realtà era l’inizio di un percorso di vita. Adesso, da madre, capisco quanto possa pesare anche solo non ricevere una telefonata di buongiorno. E devo dire che i miei genitori sono stati straordinari: siamo tre fratelli e viviamo tutti lontani. Mio padre è un imprenditore e non ha mai preteso che seguissimo le sue orme o prendessimo in mano la sua attività. Anzi, ci ha sempre detto: ‘Realizzate i vostri sogni. Questo era il mio, il vostro dev’essere un altro’. Credo sia il più grande insegnamento che un genitore possa dare”.

I suoi genitori le hanno lasciato la libertà di seguire la sua strada. Ma per lei è stato difficile staccarsi?

“La verità è che ancora oggi, ogni volta che torno giù per le vacanze e poi riparto, piango: non riesco a trattenermi. Mi rendo conto che ormai non vivo più davvero gli affetti come una volta, e questo mi dispiace molto. Però, dall’altra parte, so di essere fortunata: sono riuscita ad andare via, a provarci, a cercare di realizzarmi seguendo ciò che desideravo io, non quello che avrebbero voluto i miei. Purtroppo, spesso i genitori cercano di indirizzare i figli verso i propri sogni irrealizzati. E questo, alla lunga, può diventare soffocante. Io, invece, ho avuto due genitori che mi hanno lasciato libera. E questo fa la differenza.

Guardandosi indietro, che figlia è stata? Ha mai dato problemi?

(ride, ndr) “Qualche grattacapo l’ho dato, soprattutto a scuola: non mi piaceva studiare. Arrivare alla laurea è stata quasi una sfida personale, perché da ragazza non avevo un buon rapporto con lo studio. All’università è stato diverso: sei più libera, ti organizzi tu. A scuola, invece, ero spesso svogliata, marinavo le lezioni, prendevo brutti voti. Frequentavo il liceo scientifico, ma in matematica andavo malissimo. Una volta, ho dovuto persino recuperare la materia a settembre. Ho passato l’estate sui libri e, quando ho sostenuto l’esame, ho preso 9. In quel frangente, ho iniziato a credere di più in me stessa. Ho capito che non era una questione di capacità, ma di impegno. Mio padre me lo diceva e continua a dirmelo: ‘Tu impegnati, e vedrai che ce la fai. Non importa il risultato subito. L’importante è provarci, e migliorarsi’.

Quindi, una figlia “ribelle”?

“Non ero una ribelle, ma neanche una santa. Non ero una secchiona, saltavo qualche lezione, e ogni tanto arrivavano telefonate da scuola per i voti. Ma non sono mai stata una ragazza problematica: niente compagnie sbagliate, niente notti in discoteca fino all’alba… non mi è mai neanche interessato quel tipo di vita”.

Ma quando marinava la scuola… dove andava?

“Niente di strano: sul lungomare, con le amiche. Ci prendevamo un panino e ci sedevamo sulla spiaggia a chiacchierare. Era una cosa semplice, ma bella segnata dalla leggerezza di quegli anni. Marinavamo solo per stare insieme, cantavamo Tiziano Ferro in motorino… era proprio un altro mondo rispetto a quello di oggi”.

Tornando al suo lavoro, l’essere siciliana è mai stato un limite? Ha notato stereotipi nei ruoli che le propongono?

“Capitava, soprattutto all’inizio. Più che altro per via dell’accento. Mi vedevano mora, con tratti marcati, e subito pensavano: ‘È siciliana, può fare solo certi ruoli’. Come se non potessi uscire da quell’immaginario. Invece sì. Per esempio, nel film su Anna Magnani di Monica Guerritore ho interpretato una romanaccia. Se studi e ti prepari, puoi essere tutto: i limiti sono nella testa degli altri”.

Quando interpreta personaggi complessi e intensi, come la madre della protagonista di Picciridda o Angela, la figlia di Rosa Balistreri, in L’amore che ho, le resta qualcosa addosso una volta lasciato il set?

“Non è facile liberarsi da certe emozioni. Angela, per esempio, mi ha fatto riflettere molto. Il film è ispirato alla vera storia di Rosa Balistreri e dovevamo dar voce anche al rapporto conflittuale della madre con la figlia. Conoscevo Rosa come artista ma non come donna. Ho voluto allora parlare con sua figlia, e mi ha colpito che fosse rimasta, emotivamente, una bambina. Non riuscivano a parlarsi: bastava un gesto, un malinteso, e diventava un muro. È qualcosa che mi ha segnato. Ho deciso di non fare lo stesso errore. Oggi, se sento che c’è qualcosa che non va, ne parlo subito. Perché un gesto può essere interpretato in modi completamente diversi. E se non lo chiarisci, ti resta dentro. Per tutto il film ho avuto addosso questa sensazione. Anche il solo trovarsi davanti a una figura che non sa dimostrarti amore ti fa capire che non è detto che non ti ami: può semplicemente non saperlo fare. E questa consapevolezza mi ha aiutato anche nella mia vita privata: mi ha lasciato leggerezza, se vogliamo trovare un termine”.

Interpretare certi personaggi costringe anche a guardarsi dentro. Perché per capirli, ci si deve chiedere: ‘Io cosa avrei fatto?’.

“Esatto. L’amore che ho mi ha fatto conoscere un’altra Rosa Balistreri. Ho capito che, se hai qualcosa dentro, se senti che quella è la tua strada, in qualche modo ci arrivi. Rosa ha avuto una vita durissima, piena di ostacoli e dolori, dettagli che non conoscevo. Eppure, nonostante tutto, ha portato avanti il suo sogno. Per me è stato un grande esempio di forza”.

Rosa ha subito anche violenza, psicologica e fisica. Le è mai capitato di incontrare qualcuno che ha cercato di metterle “i piedi in testa”? E come ha reagito?

“Sì, mi è capitato. Io cerco sempre di capire le persone, ma le metto anche alla prova. Non mi allontano al primo episodio discutibile. Aspetto, valuto. Ma al terzo segnale, mi tiro indietro. Perché spesso c’è di mezzo il sentimento, e quello annebbia. A volte capisci le cose solo dopo. Il primo segnale ti sorprende, il secondo ti fa pensare, al terzo prendi una posizione. Ho allontanato persone tossiche, anche in modo netto. Alcuni hanno insistito, mi hanno scritto, ma ho scelto di non rispondere più. Il tempo è poco, e non ha senso dedicarlo a chi ti toglie energia o non condivide i tuoi valori. Meglio chiudere, senza rancore, ma con chiarezza”.

E non parliamo solo di relazioni sentimentali…

“No, parlo anche di amicizie. Oggi posso dire di avere due amici veri. Due. Il resto sono conoscenti. Non ho più voglia di avere troppa gente intorno. C’è tanta confusione su cosa significhi essere amici. Per me esistono cerchie: amici, conoscenti, altri. E va bene così. Un amico vero è raro. E tanto vale averne pochi, ma buoni”.

Ma certi rapporti deludenti lasciano sempre qualche paura. Quali sono, oggi, le sue più grandi?

“Non mi faccio più condizionare dal passato. Un tempo sì: portavo le esperienze negative nei nuovi rapporti, anche senza volerlo. E me ne sono pentita. Perché chi arriva nella tua vita non può pagare per colpe che non ha. Un nuovo amico, un nuovo amore, non si merita il bagaglio delle tue ferite. In passato ero troppo rigida, troppo sulla difensiva. Oggi no. Lascio andare. Le paure che ho adesso sono legate alla salute. Mia e delle persone che amo. Ho paura delle malattie, di perdere chi mi è caro. Il resto… lo affronto, giorno dopo giorno”.

Oggi è evidente che una parte centrale della sua vita è Leonardo, suo figlio. Essere diventata madre ha cambiato il suo modo di essere attrice?

“Tantissimo. Mi ha dato una profondità diversa. Me ne sono accorta già lavorando a Picciridda: all’epoca non ero ancora madre, e per trovare quel senso di maternità mi sono ispirata a mio fratello Santi, che ha sei anni meno di me. L’ho sempre vissuto un po’ come un figlio, sono molto protettiva nei suoi confronti. Ma quando ho interpretato Angela, ero già mamma, e ho sentito la differenza. Non ti poni più solo come figlia: inizi a capire anche il punto di vista di una madre. Cerchi di mediare, di comprendere i rapporti in modo più profondo. Angela ha un rapporto difficile con il figlio, e io non volevo giudicarla, ma capire come si fosse arrivati a quel punto. Oggi sono molto più sensibile, mi faccio mille pensieri in più rispetto a prima. Non so se sia sempre un bene… (ride, ndr)”.

Diventare genitori ti costringe a diventare adulto?

“Inevitabilmente: non hai più solo la responsabilità di te stesso. Passi in secondo piano, tutto ruota attorno a tuo figlio. E nel mio caso è ancora più complicato, perché sia io che Samuel lavoriamo in questo ambiente. Far combaciare tutto non è semplice”.

Si ricorda la prima parola o pensiero quando è nato Leonardo?

(sorride, ndr) “Ho detto solo: ‘Sembra Santi’. Era identico a mio fratello da piccolo. Poi l’hanno portato via per il bagnetto e non lo sentivo piangere… Samuel era lì accanto a me e continuavo a ripetergli: ‘Vai da lui, controlla che stia bene’. È stato un momento fortissimo. Non capivo più nulla. E sì, è vero: ti dimentichi tutto del parto. Te lo dicono, e non ci credi, ma succede davvero. Ancora oggi mi sembra surreale. Quando penso ‘vado a prendere mio figlio a scuola’ o ‘sto con Leo’, non mi sembra possibile che sia mio figlio. Credevo fosse una sensazione iniziale, invece continui ad avercela. Ma l’emozione più potente arriva quando lui ti guarda e capisci che, per lui, tu sei il suo punto fermo. È qualcosa di enorme, difficile da spiegare”.

Quello è stato un momento di bellezza autentica, di cui è una grande sostenitrice? Quali sono stati per lei altri momenti di vera bellezza?

“La nascita di Leonardo, senza dubbio. L’arrivo di Betty, la nostra cagnolina, nella mia vita. La laurea, soprattutto per l’emozione che ho visto negli occhi dei miei genitori. Anche il giorno in cui con Samuel siamo riusciti a comprare la casa dei sogni… E poi ogni sera, quando mio figlio mi abbraccia e mi dice: ‘Mamma, ti amo’. Quelli sono i momenti veri, quelli che ti restano. Ma sono sicura che me ne verranno in mente altri, son tanti”.

La famiglia che ha costruito oggi è quella che immaginava?

“Sì, anche se mi piacerebbe allargarla. Ci sono giorni in cui penso che sarebbe bello e altri in cui sono così stanca che mi dico: ‘Meglio di no, figlio unico!’ (ride, ndr). In casa siamo già in tre più due cani ed è un bel caos: non è facile gestire tutto quando entrambi abbiamo lavori così incasinati. Per esempio, Samuel mi ha chiesto se mi piacerebbe fare un’esperienza a teatro ma ho risposto: ‘Sì, ma se lo fai tu, io devo restare a casa’. Perché nel weekend non c’è scuola e, se uno dei due è in tournée, l’altro deve esserci. Sarebbe diverso se avessimo un aiuto, tipo una tata. Ma io fatico a delegare. Devo imparare. Non è una questione di controllo, è che mi fido poco. So come voglio che siano fatte le cose, e farle da sola mi fa stare più tranquilla”.

Quindi, ha scelto consapevolmente di fare un passo indietro?

“Sì, è stata una mia scelta. Quando ho girato l’ultimo film, Ombre dell’anima, ho portato Leonardo con me in Sicilia. Stava con i nonni, andava a scuola lì, e io facevo avanti e indietro da Palermo. Samuel ha iniziato la tournée una settimana dopo la fine delle riprese: siamo riusciti a incastrarci. Ma, se ci penso prima e se provo a organizzare tutto nei dettagli, mi viene l’ansia. Ho imparato a vivere giorno per giorno. Anche sull’idea del secondo figlio: se cominci a fare troppi conti, non lo fai più. A volte mi dico: se deve succedere, succederà. Poi si vede. Al massimo, mi rinchiudono in manicomio! (ride, ndr)”.

Samuel Peron, un compagno che fa, come lei, una vita artistica… è stato facile capirsi? Riuscite a comprendere l’uno il mestiere dell’altro?

“All’inizio no, per niente. C’era la gelosia, che è abbastanza normale. Ma col tempo ho imparato a fidarmi. E devo dire che fare il ballerino è anche peggio dell’attore, da questo punto di vista. Noi, sul set, siamo circondati da decine di persone. Anche in scene intime non c’è alcun romanticismo: solo tecnica. Nella danza invece no. In sala prove sei a stretto contatto, c’è un’intimità reale, fatta di fisicità, di vicinanza costante. È molto più ‘insidioso’, se vogliamo, perché il corpo lavora in modo diretto. E serve fiducia”.

Però ormai avete trovato un equilibrio.

“Sì, anche perché ho capito che vivere nell’ansia non serve. Se ogni giorno pensassi ‘oddio, adesso mi tradisce’, impazzirei. Lui continuerebbe a fare il suo lavoro, com’è giusto, e io finirei per distruggermi. Non ne vale la pena. Certo, quando a Ballando con le stelle gli sono capitate partner come Sabrina Salerno, Martina Stella o Dayane Mello… un pensierino ti viene! Milly Carlucci, a volte, mi ha fatto tribolare! Poi però mi ha tranquillizzata mettendogli accanto Iva Zanicchi, che io adoro. Anche se forse dovevo preoccuparmi più di Iva che delle altre… (ride, ndr)”.

Come ricordava prima, ha appena appena finito di girare un nuovo film con Paolo Licata, Ombre dell’anima, il terzo progetto insieme. Si è chiesta cosa il regista vede in lei?

“Credo sia anche una questione di carattere. Sul set ci divertiamo molto. Le prime settimane sono sempre un po’ tese, bisogna capirsi, trovare il ritmo. Ma poi scatta la sintonia. Paolo si fida: mi dà delle indicazioni di base, ma poi mi lascia molta libertà. Io costruisco il personaggio da sola e spesso, quando ci confrontiamo, scopriamo che siamo perfettamente allineati. E se c’è da cambiare qualcosa, lui apprezza che io riesca a farlo subito. Gli piace questa capacità di adattamento. Sul set non tutto va come previsto: magari cambia la luce, l’atmosfera, la location. E non tutti riescono a reagire. Alcuni si bloccano. Ricordo un attore che, per cinque ciak di fila, faceva sempre esattamente la stessa scena, nonostante le richieste. Paolo ama lavorare con chi sa improvvisare, sa rischiare, sa offrire un’alternativa. Io lo faccio sempre: porto due opzioni, due versioni sincere dello stesso momento. Così poi, in montaggio, può scegliere”.

Sul set, le è mai capitato di vivere tensioni o rivalità con altre attrici?

“Nel nostro ambiente la competizione esiste, eccome. Ma l’invidia nasce solo se pensi che qualcuno ti stia portando via qualcosa. Oggi, se vedo una mia coetanea ottenere un bel ruolo, penso: ‘Beata lei’. Magari anni fa l’avrei presa male, mi sarei chiesta perché non io. Ma ora ho più consapevolezza. Sul set di L’amore che ho, per esempio, con Lucia Sardo, Donatella Finocchiaro e tante altre donne, mi sono trovata benissimo. Ecco, mi è venuto in mente un altro momento di bellezza autentica anche se stavamo parlando di tutt’altro…”.

Quale?

“Mi sono ricordata di quando ho abbracciato Samuel all’Isola dei Famosi. Quell’esperienza lo ha cambiato profondamente. Certo, anche Leonardo lo ha cambiato. Ma l’Isola gli ha dato tempo per pensare, per sentire cose che nella vita quotidiana spesso si mettono da parte. Come il dolore per la perdita di sua madre, per esempio. A volte dava anche me per scontata. Mi sono fatta 25 ore di viaggio solo per quello e ne ne è valsa la pena. Pensavo ci avrebbero fatti restare lì, come era successo ad altri concorrenti. E invece no: l’ho solo abbracciato, e poi sono dovuta ripartire. Lui era più sconvolto di prima. Ma quell’abbraccio è stato potentissimo perché vero”.

I reality come L’Isola toccano anche corde profonde perché lasciano i concorrenti alle prese con loro stessi.

“È quasi un’esperienza catartica. Ti isola davvero, non solo dal telefono o dalla routine, ma da tutto quello che normalmente ti protegge. Quando Samuel è tornato, era diverso. Più dolce, più consapevole. Anche le amiche di mia madre lo dicevano: ‘È cambiato davvero! Mandiamoci anche i nostri mariti sull’isola!” (ride, ndr). Era più tenero, più attento, più presente. L’Isola lo ha trasformato”.

In questa intervista sta rivelando un inatteso lato comico: qualcuno dovrebbe pensare a sondare professionalmente questa sua verve.

“Me lo auguro: spero che il 2026 mi porti proprio questo. Il problema è che guardano il mio showreel e vedono solo ruoli intensi, drammatici. E allora ti incasellano. Anche per via del fisico: vedono ‘la bella’ e pensano che non possa fare altro. In Italia funziona così: se hai un certo aspetto o hai fatto certi ruoli, ti etichettano. Ma io farei di tutto: la mamma affettuosa, la svampita, l’ignorante che suscita ilarità … Ma non mi chiamano nemmeno per i provini comici. È frustrante”.

È lo stesso limite che ha vissuto anche Samuel…

“…finché non ha incontrato qualcuno come Diego Ruiz che ha creduto in lui, non riusciva a uscire dall’etichetta del ‘ballerino di Ballando con le stelle’. Eppure, è bravissimo a teatro, ha un tempismo comico perfetto, una presenza scenica fortissima. Ma, se si presenta a un provino, si sente costantemente ripetere di essere quello di Ballando, senza venir preso sul serio. Tutto il lavoro, l’impegno, l’allenamento… spariscono in un attimo. È demoralizzante. Quell’insicurezza che io ho vissuto per via dell’aspetto fisico, lui l’ha vissuta per il suo ruolo da ballerino. Devi sempre dimostrare il doppio”.