Tania Terrin e il messaggio all'ex di Dino Keber dopo la violenza subita: "Mi disse che l'aveva quasi uccisa"

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Il 20 aprile Tania Terrin avrebbe contattato una ex fidanzata di Dino Keber per chiederle se l’uomo fosse mai stato violento con lei. Nella stessa conversazione Tania avrebbe confidato alla donna che due giorni prima l’uomo “l’aveva quasi uccisa”. A riportare questi messaggi è la stessa ex del 43enne in una dichiarazione rilasciata al Gazzettino, pochi giorni dopo il femminicidio-suicidio di Camponogara (Venezia).

I messaggi di Tania Terrin a una ex del 43enne

Come anticipato, in un’intervista rilasciata al Gazzettino una ex fidanzata di Dino Keber ha rivelato che il 20 aprile Tania Terrin, la 39enne uccisa nella sua abitazione di Camponogara, l’aveva contattata su WhatsApp per parlarle.

Tania Terrin le aveva chiesto “se Dino era mai stato violento con me e fino a che punto”.

ANSA

Poi Tania Terrin aveva continuato: “Mi ha detto che due giorni prima l’aveva quasi uccisa, strangolandola, e ora cercava di scaricare la colpa su di lei“.

La donna si riferisce ai fatti del 18 aprile, quando Dino Keber l’aveva strangolata e Tania lo aveva denunciato, ma la madre della 39enne ha rivelato al Corriere della Sera che l’uomo era stato denunciato “sette o otto volte, tre io, tre lei dai carabinieri e due o tre anche suo padre” ed era arrivato l’ammonimento del questore. Nonostante ciò, Keber circolava ancora indisturbato.

Il racconto della ex di Dino Keber sulle violenze

La ex compagna di Keber intervistata dal Gazzettino rivela inoltre di essere finita tre volte al pronto soccorso dopo le aggressioni dell’uomo. In una occasione lo aveva querelato.

E proprio in quella occasione la donna aveva fatto i nomi di alcuni amici di Dino Keber che erano intervenuti per proteggerla mentre lui “mi stava picchiando a sangue“. Eppure “quando sono stati interrogati hanno difeso lui“.

Gli accertamenti in Procura

Nel frattempo – scrive Venezia Today – il Ministero della Giustizia, nella persona del sottosegretario Alberto Balboni valuta l’invio di ispettori presso la Procura di Venezia per stabilire cosa non abbia funzionato nel sistema di protezione.

Oltre alle ripetute denunce da parte di Tania Terrin, della sua famiglia e dell’ex compagna contattata dalla stessa vittima, infatti, Dino Keber era stato denunciato anche da altre ex compagne.