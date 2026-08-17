Tania Terrin uccisa a Camponogara dall'ex compagno Dino Keber, i messaggi ai vicini: "Se viene non apritegli"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Nel mese di aprile Tania Terrin aveva avvertito i vicini nella chat WhatsApp dedicata: “Se viene questa persona non apritegli“. In allegato aveva aggiunto una foto. L’uomo ritratto era Dino Keber, l’ex compagno. L’epilogo della vicenda è tristemente noto: domenica 16 agosto la donna, 39 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione di Camponogara (Venezia). L’uomo, 42, si è impiccato nella sua residenza a Dolo. Lo scenario, secondo gli inquirenti, è quello di un femminicidio-suicidio.

Tania Terrin aveva avvertito i vicini su WhatsApp

Questo dettaglio arriva dall’Ansa, che con le sue telecamere ha raggiunto la palazzina di Camponogara, in provincia di Venezia, in cui il 16 agosto è stato trovato il corpo privo di vita di Tania Terrin, 39 anni.

I vicini riferiscono che la donna, alcuni mesi fa, sul gruppo WhatsApp dei vicini aveva inviato una foto dell’ex compagno, Dino Keber, con un messaggio: “Se viene questa persona non apritegli”.

ANSA

Quell’appello risale al mese di aprile, quando la donna aveva querelato l’ex compagno dopo un tentativo di quest’ultimo di strangolarla. Il questore era intervenuto con un ammonimento.

Una vicina riferisce all’Ansa e al Gazzettino che in un’occasione, Tania Terrin, le avrebbe confidato: “Me lo trovo spesso sotto casa“.

Il femminicidio a Camponogara e il suicidio dell’ex compagno

Domenica 16 agosto i carabinieri, nel quartiere Sambruson di Dolo, hanno rinvenuto il corpo privo di vita di Dino Keber, 42 anni, all’interno della sua abitazione.

Nel frattempo i colleghi erano stati allertati dalla madre di Tania Terrin, che dal giorno precedente non aveva notizie della figlia. La donna, 39 anni, è stata trovata priva di vita sul divano della sua abitazione a Camponogara. Tania sarebbe stata soffocata. Secondo una prima ricostruzione, Keber avrebbe ucciso la sua ex compagna per poi togliersi la vita.

L’allarme lanciato dalla madre di Tania Terrin

I vicini di Tania Terrin, inoltre, hanno assistito all’arrivo della madre, preoccupata per i silenzi della figlia. La donna “ha battuto la porta, l’ha chiamata col telefonino per sentire se squillava. Poi è andata dai carabinieri”.

I militari sono riusciti ad entrare nell’abitazione passando per il balcone di una vicina, riuscendo quindi ad accedere facilmente dalla finestra lasciata aperta per il caldo. Quindi hanno trovato la 39enne riversa sul divano, priva di vita.