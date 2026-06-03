Taormina, auto a tutta velocità contro un gruppo di giovani davanti a una discoteca: un ferito
Il sindaco Cateno De Luca posta il video sui social: "Ho girato le riprese alle forze dell’ordine, è tentato omicidio"
Un’auto si è lanciata a tutta velocità contro un gruppo di giovani all’esterno di una discoteca a Taormina, ferendone almeno uno. I fatti risalgono alla notte tra l’1 e il 2 giugno. Il sindaco Cateno De Luca ha pubblicato sui social il video dell’accaduto, definendo l’episodio un tentato omicidio. “Mi hanno inviato pochi minuti fa questo video – ha scritto il primo cittadino – che si riferisce all’uscita della discoteca Ipanema di Taormina verso le 3:15. Coloro che sanno e hanno assistito a questo tentato omicidio mi contattino”. Il primo cittadino ha annunciato di aver già trasmesso i filmati alle forze dell’ordine per identificare i presenti e il conducente.