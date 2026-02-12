Tapiro a Carlo Conti per il caso Pucci, accusa da Striscia al Sanremo filogovernativo: "Mica chiedo cosa voti"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’oro di Striscia la notizia a Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, Motivo del “riconoscimento”: le polemiche su Andrea Pucci, il comico che l’avrebbe dovuto affiancare all’Ariston ma che si è ritirato a causa delle critiche. “Non mi sento attapirato per quello che è successo”, ha detto il presentatore.

Il tapiro a Carlo Conti

Alla consegna del tapiro d’oro, Carlo Conti ha sottolineato di non essere attapirato ma dispiaciuto per l’artista e per l’uomo riguardo al passo indietro fatto da Andrea Pucci.

Staffelli ha chiesto al conduttore se avesse dato un’occhiata ai social del comico e la risposta è stata no.

ANSA

A proposito del caso di Pucci a Sanremo, Conti ha replicato: “Mica chiedo te cosa voti? Te cosa pensi? L’ho visto in tante trasmissioni. Era divertente. Fa dei grandi pieni. Avevo pensato potesse essere giusto per dei piccoli interventi al Festival…”.

Nel servizio di Striscia la Notizia vengono riproposte le accuse di Selvaggia Lucarelli sulla scelta degli ospiti all’Ariston nell’edizione 2026 che farebbero sembrare la kermesse filogovernativa.

Laura Pausini che non ha voluto cantare “Bella Ciao”, Morgan che sarebbe amico della premier Giorgia Meloni e appunto Pucci che spesso crea polemica per battute di bodyshaming e omofobe.

Carlo Conti ha ripetuto che non chiede cosa votino gli ospiti ma si basa su quanto possano funzionare a Sanremo.

La candidatura di Valerio Staffelli

“Vuoi esserci anche te al Festival?”, ha poi chiesto Carlo a Staffelli.

L’inviato di Striscia ha colto la palla al balzo: “Se mi inviti io vengo, per me è un piacere”. Allora il direttore artistico della kermesse canora ha scherzato: “Vorrebbe, vorrebbe farlo”.

Staffelli ha tenuto a precisare ” ma non a cantare“.

La querelle Al Bano e Carlo Conti

Prima di salutare il conduttore di Sanremo, l’inviato di Striscia la Notizia ha voluto chiarire un punto: “Ma cosa avete fatto ad Al Bano che dice di essere stanco di essere trattato come un cog…ne”. Il riferimento è a una dichiarazione del cantante riguardante Conti e Amadeus.

Un incredulo Carlo, davanti agli articoli che riportavano le frasi dell’artista pugliese, ha risposto di essere dispiaciuto “perché comunque c’è un grande rispetto per un grande artista però Amadeus prima e io adesso, abbiamo scelto le canzoni, magari non la ritenevamo perfetta per quest’anno”.

“Quest’anno non si è presentato, lo scorso anno la sua canzone non è stata ritenuta, era bellissima, ma nell’insieme…” ha aggiunto Conti.

Infine la gaffe del conduttore che salutando i presentatori di Striscia la Notizia Greggio e Iacchetti ha detto: “un saluto a Enzino ed Enzo“, sbagliando il nome di Ezio Greggio.