Tappo di sughero in auto per combattere il caldo, il trucco fai-da-te che mette a rischio la vettura

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il tappo di sughero in auto non è il rimedio per combattere il caldo. Anzi, inserirlo nel meccanismo di chiusura della portiera provocherebbe gravi danni alla vettura. Il suggerimento che sta circolando sul web nelle ultime settimane, quindi, non è altro che una bufala. Non solo il tappo di sughero non serve a nulla contro il grande caldo di questi giorni, ma rischia di costare centinaia di euro a chi crede a questa fake news.

La bufala del tappo di sughero per combattere il caldo in auto

Secondo i sedicenti esperti del web, ripresi su diversi social, basterebbe inserire con delicatezza un tappo di sughero nel gancio di chiusura della portiera per impedire al caldo di entrare nell’abitacolo.

Ciò, sempre secondo questa bizzarra teoria, permetterebbe di sigillare la vettura e impedire all’aria fresca del climatizzatore di uscire. Ovviamente, non è altro che una bufala.

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Da cosa dipende la temperatura interna dell’auto

La bufala del tappo di sughero in auto per contrastare il caldo è circolata in diversi siti e forum di presunti esperti. Ma basta un minimo di buon senso a rendersi conto che si tratta di una fake news.

L’isolamento termico e acustico dell’auto, così come la protezione da acqua e polvere, non dipende dal foro della serratura. A garantire la tenuta dell’abitacolo sono invece le guarnizioni in gomma installate lungo il perimetro della portiera e del telaio, progettate per aderire perfettamente quando lo sportello viene chiuso.

Sono infatti queste componenti a creare la barriera che limita gli spifferi e contribuisce al comfort interno. Per questo motivo, inserire un tappo di sughero nel foro del gancio di chiusura non produce alcun beneficio sull’isolamento della vettura.

Niente sughero, i vecchi rimedi per combattere il caldo in auto

Al contrario, questa pratica può rivelarsi controproducente. Il foro ospita infatti il meccanismo di chiusura della portiera, un sistema di precisione lubrificato per garantire sicurezza e affidabilità. Introdurre un materiale fragile come il sughero può causarne la rottura, con piccoli frammenti che finiscono per mescolarsi al grasso e ostacolare il corretto funzionamento della serratura.

Nei casi peggiori il meccanismo può bloccarsi, rendendo difficile o impossibile aprire la portiera. La riparazione richiede spesso lo smontaggio del pannello interno e l’intervento di un meccanico, trasformando un presunto rimedio fai-da-te in una spesa tutt’altro che trascurabile.

In realtà, i rimedi contro il caldo in auto – al netto delle auto moderne con climatizzatori gestibili dalle app e quindi attivabili da remoto – sono sempre gli stessi: parcheggiare all’ombra, lasciare se possibile il finestrino abbassato di qualche millimetro e usare un parasole.