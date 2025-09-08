Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e 48 dosi di droga sequestrate dai Carabinieri a Taranto, dove un giovane di Brindisi è stato fermato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto nella serata di ieri, in una zona centrale della città particolarmente frequentata da adolescenti. Il ragazzo, 21 anni, è stato sorpreso con diverse tipologie di droga e una somma in contanti, elementi che hanno portato al suo arresto e al sequestro del materiale rinvenuto.

Operazione dei Carabinieri: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata condotta dalla Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto. I militari, durante un servizio di controllo nel centro cittadino, hanno notato un giovane che si aggirava con fare sospetto in un’area solitamente frequentata da molti ragazzi, soprattutto nelle ore serali e notturne. La presenza dei Carabinieri ha provocato la fuga di alcuni coetanei, mentre il 21enne ha tentato di allontanarsi con apparente disinvoltura, attirando però l’attenzione della pattuglia.

Il controllo e la scoperta delle sostanze stupefacenti

Il giovane, originario della provincia di Brindisi, è stato fermato per un controllo. Durante le verifiche, ha mostrato evidenti segni di nervosismo e ha cercato di disfarsi di una bustina. I militari sono riusciti a recuperare l’involucro, che conteneva 19 dosi di una sostanza sospetta, presumibilmente cocaina. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire altre 16 dosi di MDMA e 13 dosi di ketamina, nascoste nelle tasche dei pantaloni del ragazzo.

Il sequestro della droga e del denaro

Nel borsello che il giovane portava con sé, i Carabinieri hanno trovato anche 420 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, alcune delle quali piegate o stropicciate. Questo dettaglio, secondo gli investigatori, rappresenta un tipico segnale di una presunta attività di spaccio. In totale, sono state sequestrate 48 dosi di droga, per un peso complessivo di circa 15 grammi, tra cocaina, MDMA e ketamina.

Le modalità dell’arresto e la misura cautelare

Alla luce della quantità e della varietà delle sostanze sequestrate, della suddivisione in dosi, delle modalità di occultamento e del contesto urbano in cui è avvenuto il fermo, il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Taranto, il 21enne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Gli accertamenti tecnici e la gestione del denaro sequestrato

La sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (LASS) del Comando Provinciale per essere sottoposta agli accertamenti tecnici necessari. Il denaro rinvenuto, invece, sarà depositato su un conto corrente infruttifero a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di ulteriori sviluppi investigativi.

L’operazione si è svolta in un’area centrale di Taranto, nota per essere punto di ritrovo di molti adolescenti e giovani, soprattutto nelle ore serali.

