Taranto, 21enne sorpreso in casa con l'hashish da spacciare: panetti e bilancino nascosti in via Ancona

Un pregiudicato di 21 anni è stato arrestato a Taranto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dai Falchi della Squadra Mobile, che hanno individuato il giovane nel suo appartamento di via Ancona, dove si sospetta avesse avviato un’importante attività di spaccio.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, durante una perquisizione domiciliare, i Falchi hanno rinvenuto cinque panetti di hashish per un peso complessivo di 250 grammi, oltre a tutto il necessario per il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente. L’operazione si inserisce in un’attività antidroga che ha portato a importanti risultati nelle ultime settimane.

Conseguenze legali

Dopo la trasmissione degli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il giovane è stato arrestato e accompagnato presso la locale Casa Circondariale di Taranto. È importante ricordare che per l’indagato vige il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.

Fonte foto: IPA