Eseguito un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Tamburi di Taranto. L’azione, svolta nell’ambito dell’iniziativa “Alto Impatto”, ha portato alla luce una fiorente attività illegale gestita da un giovane pregiudicato tarantino di 31 anni, mentre un altro noto pluripregiudicato di 65 anni è stato denunciato per aver violato gli arresti domiciliari.

Operazione Alto Impatto: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione “Alto Impatto” è stata condotta dalla Squadra Mobile di Taranto, con il supporto del Commissariato Borgo, del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce e delle unità cinofile provenienti da Bari e Brindisi. L’intervento si è concentrato in via Machiavelli, nel cuore del quartiere Tamburi, un’area già nota alle cronache per gravi episodi criminali avvenuti in passato.

Il blitz nell’appartamento: resistenza e tentativo di disfarsi della droga

Gli agenti hanno indirizzato le loro attenzioni verso un appartamento al piano terra di una delle palazzine del comprensorio, dove erano stati raccolti elementi che facevano sospettare la presenza di una vera e propria “piazza di spaccio“. Il presunto gestore, un giovane di 31 anni con numerosi precedenti in materia di droga, ha opposto una forte resistenza, rifiutando di aprire la porta blindata dell’abitazione, protetta anche da inferriate alle finestre. Questo comportamento, secondo gli investigatori, gli avrebbe permesso di disfarsi di parte delle dosi di sostanze stupefacenti, gettandole nelle fogne tramite lo scarico del water.

La perquisizione e il ritrovamento di droga e denaro

Dopo circa 30 minuti di trattative, i poliziotti sono riusciti a convincere il giovane ad aprire la porta. All’interno dell’appartamento, arredato in modo essenziale, hanno trovato un sofisticato sistema di videosorveglianza: un televisore di grandi dimensioni collegato a 8 telecamere disposte su tutto il perimetro del comprensorio, che consentivano al sospettato di controllare costantemente la zona.

Con l’aiuto delle unità cinofile, gli agenti hanno rinvenuto tra le masserizie delle stanze attigue al salone una dose di cocaina e una dose di eroina. La perquisizione ha inoltre permesso di recuperare oltre 500 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute probabile provento dell’attività di spaccio, materiale per il confezionamento delle dosi e un server nascosto nel controsoffitto, collegato all’intero impianto di videosorveglianza.

Il furto di energia elettrica: scoperto un bypass alla rete

Durante l’ispezione, gli agenti hanno notato che l’impianto di videosorveglianza funzionava nonostante l’interruttore del contatore elettrico fosse spento. Con l’intervento del personale di Enel Distribuzione, è stato scoperto un bypass installato alle spalle del contatore, che permetteva di collegarsi direttamente alla rete elettrica, eludendo così i consumi registrati. Anche questo elemento è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria come parte delle attività illecite connesse all’appartamento.

Arresto e trasferimento in carcere

Al termine delle operazioni, il giovane di 31 anni è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e accompagnato presso la Casa Circondariale locale. Tutti gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria per le valutazioni di competenza.

Denunciato un 65enne per evasione

Nel corso dell’operazione, i poliziotti hanno notato la presenza di un altro individuo, un pluripregiudicato tarantino di 65 anni sottoposto agli arresti domiciliari. Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato di rientrare nel proprio appartamento al primo piano della stessa palazzina. Identificato e riconosciuto, è stato denunciato in stato di libertà per evasione.

