Un arresto della Polizia di Stato a Taranto, dove un uomo di 44 anni è stato fermato perché ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di arma clandestina e munizioni.

Le indagini e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata a termine dagli agenti della Squadra Mobile, sezione Falchi, che nelle ultime settimane avevano raccolto elementi utili a sospettare che un insospettabile tarantino di 44 anni avesse avviato un’attività di spaccio di cocaina.

Gli investigatori hanno monitorato i movimenti dell’uomo per diversi giorni, osservando che era solito recarsi nelle ore pomeridiane presso un bar in Via Scoglio del Tonno. Dopo averlo seguito e studiato le sue abitudini, i poliziotti sono intervenuti nei pressi del locale, dove hanno proceduto a una perquisizione personale.

Il sequestro di denaro e la scoperta della chiave

Durante il controllo, gli agenti hanno recuperato oltre 500 euro in banconote di piccolo taglio, delle quali il sospettato non ha saputo giustificare la provenienza. Inoltre, è stata trovata in suo possesso una piccola chiave, tipica di quelle utilizzate per le cassette postali.

La perquisizione nel condominio

La perquisizione si è quindi spostata nel condominio di residenza del 44enne. Utilizzando la chiave appena sequestrata, i poliziotti hanno aperto la cassetta della corrispondenza intestata all’uomo. All’interno sono stati rinvenuti tre contenitori cilindrici portapillole, nei quali erano nascoste circa 40 dosi di cocaina già pronte per la vendita.

Il ritrovamento dell’arma e di altra droga

L’ispezione approfondita degli spazi comuni dello stabile ha permesso di individuare, nascosta in un’intercapedine del vano contatori, una pistola a salve marca BBM calibro 8mm modificata, con matricola abrasa. L’arma era completa di caricatore e conteneva quattro cartucce dello stesso calibro. Nello stesso nascondiglio sono stati recuperati anche cinque involucri di cellophane contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 75 grammi, oltre al materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

L’arresto e le procedure giudiziarie

Al termine delle operazioni, la Polizia ha trasmesso gli atti all’Autorità Giudiziaria competente. Il 44enne è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di arma clandestina e munizioni. Si ricorda che, per l’indagato, vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

