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Eseguito un arresto per estorsione e maltrattamenti in famiglia a Taranto nella serata del 24 marzo 2026. Un uomo di 52 anni è stato fermato in flagranza mentre minacciava il padre convivente, vittima di reiterate richieste di denaro legate alla dipendenza del figlio da sostanze stupefacenti.

Intervento tempestivo dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nella tarda serata del 24 marzo 2026 a Taranto. I militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti dopo una richiesta di aiuto giunta al Numero Unico di Emergenza 112. La vittima, un uomo anziano, aveva deciso di non far entrare in casa il figlio, temendo per la propria incolumità.

L’arresto in flagranza e la ricostruzione dei fatti

Giunti rapidamente sul posto, i Carabinieri hanno trovato il 52enne in evidente stato di agitazione. L’uomo stava tentando di farsi aprire la porta dell’abitazione, minacciando di morte il padre. Grazie alla prontezza dei militari, è stato bloccato prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente. L’arresto è avvenuto in flagranza di estorsione e maltrattamenti in famiglia.

Una situazione di sopraffazione prolungata

Dalla successiva ricostruzione, è emerso che l’anziano padre era vittima da diversi mesi di continue richieste di denaro, avanzate dal figlio sotto minaccia. Queste pressioni sarebbero state legate alla dipendenza del 52enne da sostanze stupefacenti. La condizione di paura e sopraffazione aveva compromesso la serenità e la sicurezza della vittima, costretta a vivere in uno stato di costante tensione.

L’impegno dei Carabinieri per la tutela delle vittime

L’operazione ha rappresentato un esempio concreto dell’applicazione delle misure previste dal cosiddetto “Codice Rosso”, che garantisce interventi rapidi e protezione alle vittime di violenza domestica e di genere. L’Arma dei Carabinieri ha sottolineato il proprio costante impegno nel contrasto a questi reati, invitando tutte le persone che si trovano in situazioni simili a non esitare a chiedere aiuto.

Le conseguenze per l’arrestato

Al termine delle formalità di rito e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 52enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto.

IPA