Tre giovani sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso, possesso di arma da fuoco clandestina e porto abusivo di coltello a Taranto. I ragazzi, rispettivamente di 26 anni, 23 anni e 20 anni, sono stati fermati dopo aver tentato un colpo in un appartamento, grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato. L’episodio si è verificato in Piazza Sicilia, dove la presenza di uno scooter sospetto ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando una pattuglia della Squadra Volante è stata chiamata a intervenire in Piazza Sicilia per la presenza di uno scooter sospetto. Il mezzo, infatti, aveva la targa e tutti gli altri segni distintivi coperti da nastro adesivo nero, dettaglio che ha subito insospettito gli agenti impegnati nei controlli di routine.

L’avvistamento dei sospetti

Mentre i poliziotti stavano verificando la regolarità dello scooter, alcuni residenti della zona si sono avvicinati per segnalare la presenza di tre persone incappucciate e completamente vestite di nero. I sospetti, scesi dallo scooter, erano stati visti entrare nello stabile di fronte, alimentando i sospetti su un possibile tentativo di furto o rapina.

L’irruzione nel condominio

Gli agenti hanno quindi deciso di entrare nel condominio indicato dai cittadini, con l’obiettivo di sorprendere i presunti malviventi e verificare eventuali segni di effrazione alle porte delle abitazioni. Una volta raggiunto il primo piano, sono stati avvicinati da un anziano residente che, visibilmente scosso, ha riferito che i tre ladri, probabilmente allarmati dalla presenza della Polizia, stavano tentando di fuggire attraverso i balconi che affacciano sulla strada.

La cattura e la perquisizione

I tre giovani sono stati intercettati dagli agenti e, nonostante i loro reiterati e violenti tentativi di sottrarsi al fermo, sono stati bloccati e resi inoffensivi. Durante la perquisizione, il più grande dei tre, un tarantino di 26 anni già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica calibro 6.35 con il colpo in canna. Gli altri due complici avevano con sé un coltello a serramanico con una lama di 22 cm, un grosso cacciavite e tutta la refurtiva appena sottratta dall’appartamento dell’anziano.

La testimonianza della vittima

L’anziano proprietario dell’appartamento, ancora in evidente stato di agitazione, ha raccontato agli agenti che mentre guardava la televisione è stato minacciato con una pistola da tre giovani travisati. I malviventi lo hanno immobilizzato e hanno messo a soqquadro la camera da letto, riuscendo a impossessarsi di denaro contante e gioielli. L’azione criminosa è stata però interrotta dall’arrivo tempestivo della Polizia, che ha impedito ai ladri di portare a termine il colpo e di darsi alla fuga.

L’arresto e il recupero della refurtiva

Una volta completate le procedure di rito, gli atti sono stati trasmessi all’Autorità competente e i tre ragazzi sono stati arrestati e accompagnati presso la locale casa circondariale. Tutta la refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario, che ha potuto così riavere i suoi beni sottratti durante la rapina.

