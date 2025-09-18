Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Taranto. Un uomo di 49 anni è stato fermato dagli agenti della Squadra Mobile, che lo hanno sorpreso con hashish e materiale per il confezionamento delle dosi. L’intervento è avvenuto in via Rintone, dove i poliziotti hanno notato movimenti sospetti. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi legati agli stupefacenti.

Operazione dei Falchi: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scattata durante un servizio di controllo antidroga da parte dei Falchi della Squadra Mobile. Gli agenti hanno osservato due persone che, con fare circospetto, trasportavano un pacco di cartone mentre si introducevano in uno stabile di via Rintone. Questo comportamento ha subito attirato l’attenzione dei poliziotti, che hanno deciso di approfondire la situazione.

I sospetti e la conoscenza del territorio

La profonda conoscenza del quartiere da parte degli agenti ha permesso di individuare rapidamente il possibile coinvolgimento di un residente, un tarantino di 49 anni, già denunciato nei mesi precedenti per il possesso di hashish. I Falchi, forti dei loro sospetti, hanno deciso di procedere con una perquisizione domiciliare per verificare la presenza di sostanze illecite.

La perquisizione e il ritrovamento della droga

Durante l’ispezione dell’appartamento, i poliziotti hanno rinvenuto all’interno di un pensile della cucina un panetto di hashish, oltre a tutto il necessario per il confezionamento in dosi della sostanza. In un angolo della casa è stato inoltre trovato un cartone simile a quello visto in precedenza, che si ritiene potesse contenere il materiale sequestrato.

L’arresto e le procedure giudiziarie

Al termine delle operazioni, gli agenti hanno trasmesso gli atti all’Autorità Giudiziaria competente. Il presunto responsabile dell’attività di spaccio è stato quindi arrestato. Come previsto dalla legge, per l’indagato vale il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.

Il contesto: la lotta allo spaccio a Taranto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce in un più ampio quadro di controlli e attività di contrasto al traffico di stupefacenti nella città di Taranto. Le forze dell’ordine continuano a monitorare costantemente le aree più sensibili, con particolare attenzione ai movimenti sospetti e alle segnalazioni provenienti dai residenti.

IPA