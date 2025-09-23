Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un pregiudicato di Taranto di 49 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato nuovamente arrestato dopo che la Polizia ha scoperto che aveva ripreso l’attività di spaccio nel proprio appartamento. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile nella giornata di ieri in via Rintone.

Le indagini e l’operazione dei Falchi

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è arrivato al termine di una specifica attività investigativa condotta dai Falchi della Squadra Mobile. Gli agenti hanno raccolto elementi che facevano sospettare la ripresa di una presunta attività di spaccio da parte del 49enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga. Solo la settimana scorsa, infatti, l’uomo era stato arrestato per reati in materia di stupefacenti e sottoposto agli arresti domiciliari, misura che non gli ha impedito di tornare a delinquere.

Il ritorno all’attività illecita nonostante i domiciliari

Nonostante la misura restrittiva, il pregiudicato ha ripreso senza esitazione l’attività di spaccio direttamente dal suo appartamento in via Rintone a Taranto. Gli agenti hanno notato un insolito via vai di giovani presso l’abitazione, elemento che ha rafforzato i sospetti su una possibile ripresa dell’attività illecita. La sorveglianza costante e le informazioni raccolte hanno permesso di pianificare un intervento mirato.

La perquisizione e il sequestro della droga

Durante la perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno rinvenuto in un cestino dei rifiuti nella camera da letto due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 150 grammi. La confezione della sostanza era identica a quella sequestrata durante l’operazione antidroga della settimana precedente. In aggiunta, all’interno di un mobile del soggiorno è stato trovato tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi di droga, confermando l’ipotesi che l’uomo avesse ripreso l’attività di spaccio in modo sistematico.

L’arresto e il trasferimento in carcere

Al termine dell’operazione, il 49enne è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale locale. L’intervento della Polizia ha così interrotto nuovamente la sua attività di spaccio, che aveva ripreso nonostante la recente misura cautelare. Le autorità sottolineano che per l’indagato vale il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.

