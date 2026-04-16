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Eseguito un arresto a Taranto, dove un uomo di 63 anni è stato fermato per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato condotto nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato a contrastare i reati legati allo spaccio di droga.

Operazione dei Carabinieri: i dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati predisposto dal Comando Provinciale di Taranto. I militari dell’Aliquota Operativa della locale Compagnia hanno concentrato l’attenzione su un uomo, gestore di un locale pubblico situato nel centro cittadino, ritenuto di interesse operativo nell’ambito delle attività di controllo mirate.

La perquisizione e il sequestro della droga

Nel corso dell’operazione, i Carabinieri hanno proceduto a una perquisizione domiciliare nei confronti del sospettato. All’interno del locale pubblico gestito dal 63enne, sono stati rinvenuti cinque involucri contenenti complessivamente circa 60 grammi di cocaina. La sostanza era stata accuratamente nascosta in una botola ricavata nel vano bagno, a testimonianza di un tentativo di occultamento studiato per sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine.

Il valore della sostanza sequestrata

La cocaina sequestrata, secondo le prime stime, avrebbe potuto generare un profitto di diverse migliaia di euro se immessa sul mercato illecito. La sostanza è stata immediatamente sottoposta a sequestro e sarà inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto per gli accertamenti tecnici necessari a determinarne con precisione qualità e quantità.

Le conseguenze per l’arrestato

Al termine delle formalità di rito, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, il 63enne è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa delle determinazioni dell’autorità procedente.