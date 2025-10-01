Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto nella serata di ieri nel quartiere Tamburi di Taranto, dove una donna di 51 anni è stata fermata per danneggiamento, minacce e violazione delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare. L’episodio si è verificato quando la donna, in evidente stato di agitazione, è stata sorpresa a danneggiare un’autovettura parcheggiata, di proprietà dell’ex marito. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la situazione è stata riportata alla calma grazie all’intervento tempestivo degli agenti.

La segnalazione e l’arrivo della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’allarme è scattato in tarda serata, quando alcuni residenti del quartiere Tamburi hanno segnalato la presenza di una donna in preda a una crisi isterica. La donna stava colpendo con forza un’autovettura parcheggiata, attirando l’attenzione dei passanti e dei vicini. Gli agenti della Squadra Volante sono giunti rapidamente sul posto, trovando la donna intenta a rompere il faro posteriore del veicolo.

L’identificazione e i primi accertamenti

Una volta bloccata, la donna è stata identificata come una 51enne già nota alle forze dell’ordine. Gli agenti hanno cercato di calmarla e di comprendere le ragioni del gesto. Dai primi accertamenti è emerso che l’autovettura danneggiata apparteneva all’ex marito della donna, residente in un condominio poco distante. Il gesto sarebbe riconducibile ai difficili rapporti tra i due ex coniugi, già oggetto di numerose denunce e segnalazioni alle autorità competenti.

Il rischio di escalation e l’intervento della Polizia

La situazione ha rischiato di degenerare ulteriormente quando alcuni parenti dell’uomo, residenti nello stesso stabile, si sono preparati a scendere in strada per affrontare la donna. Per evitare che la tensione sfociasse in atti di violenza, la Polizia ha richiesto il supporto di un altro equipaggio del Commissariato Borgo. Grazie alla presenza degli agenti, è stato possibile scongiurare ulteriori episodi di aggressione e riportare la calma nel quartiere.

L’assistenza sanitaria e le condizioni della donna

Nonostante il tentativo degli agenti di tranquillizzarla, la donna è rimasta in uno stato di forte agitazione. Per questo motivo, è stato richiesto l’intervento dei sanitari del 118, che l’hanno presa in cura e accompagnata al pronto soccorso per accertamenti. Dopo le cure del caso, la donna è stata dimessa dall’ospedale e affidata nuovamente alle forze dell’ordine.

Le misure cautelari e i precedenti

Dai controlli effettuati dagli agenti è emerso che la 51enne era già destinataria di una misura di avvicinamento nei confronti dell’ex coniuge. Il provvedimento era stato adottato dalle autorità competenti a seguito delle numerose denunce presentate dall’uomo. La violazione di questa misura, insieme ai reati di danneggiamento e minacce, ha portato all’arresto della donna.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria, la donna è stata arrestata e, dopo le dimissioni dall’ospedale, posta agli arresti domiciliari. L’intervento della Polizia a Taranto ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, garantendo la sicurezza dei residenti e delle persone coinvolte. Si ricorda che, per l’indagata, vige il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.

