Eseguito a Taranto un arresto per maltrattamenti in famiglia, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Un uomo di 29 anni è stato fermato dopo aver aggredito i militari intervenuti per una segnalazione di violenza domestica. L’episodio si inserisce nelle attività di prevenzione e contrasto previste dal “Codice Rosso”.

L’intervento dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata condotta dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia locale, che ha arrestato in flagranza di reato il presunto responsabile.

L’episodio si è verificato all’interno dell’abitazione del 29enne, dove, a seguito di una discussione, l’uomo avrebbe minacciato di morte la convivente. La donna, spaventata, si è rifugiata in una stanza insieme ai due figli minori e ha chiesto aiuto al padre. Quest’ultimo è intervenuto tempestivamente, portando la figlia e i nipoti presso la propria abitazione per garantire la loro sicurezza.

Il tentativo di irruzione e la richiesta di aiuto

Nonostante la fuga della donna, il 29enne si è recato presso l’abitazione del suocero, dove la compagna si era rifugiata, tentando di entrare senza riuscirci. In questa fase, è stato allertato il numero unico di emergenza 112, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

L’aggressione ai militari

All’arrivo dei Carabinieri, l’uomo, in evidente stato di agitazione, ha rivolto ingiurie e minacce ai militari, passando poi all’aggressione fisica con calci e pugni. Durante l’intervento, uno dei Carabinieri ha riportato lesioni che hanno reso necessario l’intervento del personale sanitario del 118 e il trasporto in ospedale per le cure del caso.

Precedenti episodi e arresto

Gli accertamenti successivi hanno permesso di appurare che comportamenti simili si erano già verificati in passato, confermando una presunta spirale di violenza e vessazioni ai danni della convivente. L’intervento dei militari ha quindi interrotto questa situazione, ponendo fine alle condotte violente dell’uomo.

Al termine delle formalità di rito, il 29enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

