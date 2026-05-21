Taranto, donna tenta il suicidio a scuola buttandosi nel vuoto: agenti la salvano e lei si arrabbia

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Una donna in grave stato di agitazione è stata tratta in salvo dagli agenti della Squadra Volante nei pressi di un edificio scolastico di Taranto, dopo aver minacciato di lanciarsi nel vuoto. L’intervento è stato reso necessario a seguito di una segnalazione e si è concluso con il salvataggio della donna, che è stata poi affidata alle cure dei sanitari e ai suoi familiari.

La segnalazione e l’arrivo della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale della Squadra Volante è intervenuto nel primo pomeriggio di ieri nei pressi di un edificio scolastico del capoluogo. Gli agenti sono stati allertati da una segnalazione che indicava la presenza di una donna in grave stato di agitazione. La donna si trovava in piedi su una piattaforma in cemento posta sul muro di cinta del plesso scolastico e minacciava di compiere un tentato suicidio lanciandosi nel vuoto.

Il delicato intervento degli agenti

Avvicinandosi con cautela, i poliziotti hanno avviato un lungo e paziente colloquio con la donna, cercando di distrarla e tranquillizzarla. Questa strategia aveva lo scopo di consentire a un altro equipaggio della Volante di avvicinarsi ulteriormente, riducendo così il rischio di un gesto estremo. Nonostante la situazione di forte tensione e il pericolo concreto, gli agenti hanno saputo attendere il momento opportuno per intervenire.

Il salvataggio sulla piattaforma

Approfittando di un attimo di distrazione della donna, i poliziotti sono riusciti con un’azione rapida e coordinata ad afferrarla per le braccia. Grazie anche al supporto degli altri colleghi, la donna è stata riportata in sicurezza, nonostante la sua ferma intenzione di compiere l’insano gesto.

Durante l’intervento, la donna, arrabbiata e innervosita, ha più volte tentato di divincolarsi per lanciarsi nel vuoto, mettendo in serio pericolo anche l’incolumità degli agenti, che hanno rischiato di perdere l’equilibrio e cadere dalla piattaforma, posta a circa 20 metri d’altezza.

Scongiurato il peggio, la donna è stata riportata nel cortile della scuola e affidata alle cure dei sanitari del 118. Successivamente, è stata presa in custodia dai suoi parenti, che l’hanno accompagnata lontano dal luogo dell’accaduto. L’intervento tempestivo e la professionalità degli agenti hanno evitato una possibile tragedia, dimostrando ancora una volta l’importanza della presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

IPA