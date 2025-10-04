Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia e un sequestro della Polizia Stradale nel centro di Taranto, dove un cittadino georgiano è stato fermato mentre circolava con una patente internazionale risultata falsa. L’intervento si inserisce nell’ambito dei controlli rafforzati contro il fenomeno dei falsi documenti di circolazione stradale, che coinvolge gruppi organizzati di nazionalità georgiana residenti in Italia.

Controlli intensificati contro i falsi documenti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, negli ultimi tempi sono stati intensificati i servizi di controllo per contrastare la diffusione dei falsi documenti di circolazione. Le forze dell’ordine hanno riscontrato che gruppi ben strutturati, prevalentemente di origine georgiana, sono soliti muoversi sul territorio nazionale a bordo di auto di grossa cilindrata, spesso con targhe false o rubate all’estero. I conducenti, inoltre, risultano frequentemente in possesso di patenti di guida, carte di circolazione e polizze assicurative contraffatte.

L’operazione nel centro di Taranto

Nel corso di questi servizi mirati, la Polizia Stradale di Taranto ha individuato nel centro cittadino una Ford Focus con targa estera. Alla guida si trovava un cittadino georgiano di 31 anni, che ha esibito agli agenti un permesso internazionale di guida apparentemente rilasciato dalle autorità del suo paese d’origine. Gli operatori, grazie alle loro competenze tecniche, hanno sottoposto il documento a un controllo approfondito, rilevando l’assenza di alcuni codici di sicurezza che caratterizzano i documenti originali.

Sequestro e denuncia per falso materiale

Alla luce delle irregolarità riscontrate, gli agenti hanno proceduto al sequestro penale del permesso internazionale di guida. Il cittadino georgiano è stato quindi denunciato in stato di libertà perché ritenuto presunto responsabile del reato di falso materiale in atto pubblico.

