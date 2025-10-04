Taranto, fermato con patente internazionale falsa: 31enne denunciato, qual è il reato di cui è accusato
A Taranto un cittadino georgiano è stato denunciato per falso dopo essere stato fermato con una patente internazionale contraffatta.
Una denuncia e un sequestro della Polizia Stradale nel centro di Taranto, dove un cittadino georgiano è stato fermato mentre circolava con una patente internazionale risultata falsa. L’intervento si inserisce nell’ambito dei controlli rafforzati contro il fenomeno dei falsi documenti di circolazione stradale, che coinvolge gruppi organizzati di nazionalità georgiana residenti in Italia.
Controlli intensificati contro i falsi documenti
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, negli ultimi tempi sono stati intensificati i servizi di controllo per contrastare la diffusione dei falsi documenti di circolazione. Le forze dell’ordine hanno riscontrato che gruppi ben strutturati, prevalentemente di origine georgiana, sono soliti muoversi sul territorio nazionale a bordo di auto di grossa cilindrata, spesso con targhe false o rubate all’estero. I conducenti, inoltre, risultano frequentemente in possesso di patenti di guida, carte di circolazione e polizze assicurative contraffatte.
L’operazione nel centro di Taranto
Nel corso di questi servizi mirati, la Polizia Stradale di Taranto ha individuato nel centro cittadino una Ford Focus con targa estera. Alla guida si trovava un cittadino georgiano di 31 anni, che ha esibito agli agenti un permesso internazionale di guida apparentemente rilasciato dalle autorità del suo paese d’origine. Gli operatori, grazie alle loro competenze tecniche, hanno sottoposto il documento a un controllo approfondito, rilevando l’assenza di alcuni codici di sicurezza che caratterizzano i documenti originali.
Sequestro e denuncia per falso materiale
Alla luce delle irregolarità riscontrate, gli agenti hanno proceduto al sequestro penale del permesso internazionale di guida. Il cittadino georgiano è stato quindi denunciato in stato di libertà perché ritenuto presunto responsabile del reato di falso materiale in atto pubblico.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.