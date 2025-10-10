Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti è stato effettuato dalla Polizia di Stato a Taranto, dove un giovane di 19 anni è stato fermato mentre consegnava cocaina a domicilio. L’operazione si è svolta nel centro cittadino nella giornata di ieri, quando gli agenti della Squadra Mobile hanno sorpreso il ragazzo durante una consegna sospetta. L’arresto è stato eseguito nell’ambito dei servizi antidroga, con l’obiettivo di contrastare il traffico di stupefacenti tra i più giovani.

Le indagini e il pedinamento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attenzione degli agenti dei Falchi della Squadra Mobile si era già concentrata da alcune settimane su un giovane tarantino, sospettato di aver avviato una redditizia attività di spaccio di cocaina. Gli investigatori avevano notato movimenti sospetti e consegne a domicilio, che hanno portato a intensificare i controlli nelle vie del centro di Taranto.

L’inseguimento e il blitz in via Umbria

Durante uno dei consueti servizi di pattugliamento antidroga, i Falchi hanno incrociato uno scooter guidato dal sospettato. Gli agenti hanno deciso di seguirlo a distanza, osservando i suoi movimenti. Dopo pochi minuti, il giovane si è fermato in via Umbria, dove ad attenderlo sul marciapiede c’era un altro ragazzo. Gli agenti hanno assistito a quella che sembrava essere una consegna di droga, con il sospettato ancora in sella allo scooter e il motore acceso, pronto a fuggire in caso di necessità.

Il fermo e la perquisizione

Per evitare ogni tentativo di fuga, i poliziotti sono intervenuti cogliendo di sorpresa il giovane. Nel corso della prima perquisizione, è stata recuperata una dose di cocaina che il ragazzo stava per consegnare al cliente. L’ispezione è poi proseguita, portando alla scoperta di 21 involucri di cellophane termosaldati nascosti all’interno del borsello del sospettato, contenenti circa 19 grammi di cocaina.

Il materiale sequestrato

Oltre alla droga, gli agenti hanno rinvenuto anche un coltellino a serramanico e 60 euro in banconote, ritenuti il probabile provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha ricevuto gli atti relativi all’arresto.

L’arresto e le conseguenze

Il giovane, dopo la formalizzazione degli atti, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’operazione si inserisce nel più ampio contesto delle attività di contrasto al traffico di droga che la Polizia di Stato sta portando avanti nel territorio di Taranto. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali collegamenti con altre persone coinvolte nella rete di spaccio.

