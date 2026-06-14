Taranto-Gladiator finisce in rissa, tifosi invadono il campo dopo la sconfitta: capitano aggredito a calci

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Scontro tra tifosi e giocatori dopo la finale dei play-off tra Taranto e Gladiator. Al 93esimo la squadra campana riesce a portarsi a casa la vittoria, togliendo la promozione al Taranto. La delusione dal campo travalica i cancelli, con i tifosi della squadra pugliese che invadono il campo e aggrediscono i calciatori. Il capitano Nicola Loiodice è stato colpito. L’intervento della polizia ha evitato il peggio.

Rissa dopo la partita

Episodio increscioso dopo la partita tra Taranto e Gladiator. La finale, vinta dalla squadra campana, fa sfumare il sogno di Serie D per il Taranto. La delusione in campo si è però tradotta in violenza da parte dei tifosi.

Nello stadio di Massafra, dove si è giocata la partita, ci sono stati attimi di paura. La curva Nord ha visto i cancelli sfondati da alcuni tifosi del Taranto che sono entrati in campo e hanno aggredito la squadra rossoblù.

La gioia del Gladiator e dell’allenatore Francesco Farina è durata poco. Immediata infatti la reazione aggressiva dei tifosi che sono scesi in campo.

Attimi di paura

Lo scontro sportivo, che si è giocato in tensione per via del premio della promozione in palio, si è trasformato in uno scontro violento.

Non tutti i tifosi, ma una parte dei tarantini, è scesa in campo dopo aver sfondato il cancello della curva Nord dello stadio e ha aggredito i giocatori.

In particolare, come risulta dai filmati girati, è stato colpito con pugni e calci il capitano della squadra Nicola Loiodice. Solo l’intervento della polizia ha evitato il peggio.

Sui social

Dal Gladiator nessun commento sulla vicenda. Sui social soltanto la celebrazione della vittoria e i commenti dei tifosi che gioiscono con loro.

Anche sulla pagina Facebook del Taranto Calcio c’è silenzio. Non si commenta il gesto violento, si cerca di rimettere insieme i pezzi.

I commenti dei tifosi sono amari, come chi scrive: “Siamo stanchi, stanchi di perdere, stanchi di soffrire, stanchi di essere umiliati”.