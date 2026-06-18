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È stato disposto un DASPO di 10 anni nei confronti di un tifoso 44enne arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni aggravate e invasione di campo al termine della partita di calcio tra SS. Taranto 2025 e Gladiator 1924. Il provvedimento è stato adottato a seguito dei fatti avvenuti lo scorso 14 giugno allo stadio “Italia” di Massafra, come comunicato dalla Polizia di Stato.

Le motivazioni del DASPO

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali (DIGOS) ha rapidamente identificato il presunto responsabile degli episodi di resistenza e lesioni ai danni di pubblici ufficiali, culminati con l’invasione di campo al termine della gara di calcio. L’uomo era stato tratto in arresto lo scorso lunedì, a pochi giorni dagli eventi che avevano turbato la regolare conclusione dell’incontro sportivo.

Il Questore di Taranto, Michele Davide Sinigaglia, ha ritenuto necessario adottare la misura del DASPO per la durata massima prevista dalla normativa, ovvero 10 anni. Tale decisione è stata motivata dalla valutazione negativa della personalità del tifoso, considerato capace di provocare turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica durante le manifestazioni sportive. Il provvedimento, predisposto dalla Divisione Polizia Anticrimine, è stato emesso in via d’urgenza per rispondere con tempestività ai gravi fatti accaduti la scorsa domenica.

Divieti e obblighi imposti al tifoso

Oltre al divieto di accesso agli stadi per 10 anni, il tifoso non potrà avvicinarsi alle aree di parcheggio nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno degli impianti sportivi dove gioca la squadra Taranto Calcio. Inoltre, per 5 anni, dovrà presentarsi presso una struttura di polizia cinque minuti dopo l’inizio del primo tempo e cinque minuti dopo la fine del secondo tempo in occasione di ogni partita disputata dalla SS. Taranto 2025. Queste misure sono state adottate per garantire la sicurezza e prevenire ulteriori episodi di violenza e disordine durante gli eventi sportivi.

Precedenti e recidiva

Il comunicato della Polizia di Stato sottolinea che il tifoso era già stato destinatario di un analogo DASPO nel 2006, della durata di 3 anni. In quell’occasione, nel settembre 2006, l’ultrà tarantino si era reso responsabile del lancio di una bottiglia contro un agente della Polizia di Stato durante i violenti scontri tra le tifoserie di Juve Stabia e Taranto allo stadio “Menti” di Castellammare di Stabia. La recidiva ha influito sulla severità della misura restrittiva applicata in seguito ai fatti di Massafra.

IPA