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È di un arresto e numerosi sequestri il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Taranto, dove un uomo di 37 anni è stato fermato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine, avviata nelle scorse settimane, ha portato anche alla denuncia di un presunto complice di 64 anni e al recupero di componenti di autovetture di sospetta provenienza illecita.

Le indagini e l’arresto del 37enne

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo che gli agenti della Squadra Mobile, in particolare la sezione Falchi, hanno monitorato per diverse settimane i movimenti di un pluripregiudicato tarantino di 37 anni. L’uomo, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento ai Servizi Sociali, era sospettato di aver ripreso l’attività di spaccio di cocaina, sia presso la propria abitazione nel comune di Leporano sia effettuando consegne a domicilio con auto e scooter.

Gli investigatori hanno seguito i suoi spostamenti con attenzione, riuscendo a sorprenderlo mentre incontrava un presunto cliente a cui avrebbe ceduto una dose di sostanza stupefacente. La perquisizione personale ha permesso di recuperare nel suo portafoglio oltre 150 euro in contanti e un telefono cellulare.

Le perquisizioni e il ritrovamento della droga

L’attività di polizia si è poi estesa all’abitazione del sospettato, dove, nascosto in un angolo esterno del muro perimetrale sotto un tufo in pietra, è stato rinvenuto un cofanetto contenente una decina di dosi di cocaina. Nel vano sottosella del motociclo, utilizzato per le consegne, è stata trovata un’altra piccola dose della stessa sostanza.

I controlli sono proseguiti nel centro città, nei pressi dell’abitazione dei genitori del 37enne, dove gli agenti avevano notato la sua presenza nei giorni precedenti. In quella casa, all’interno di un borsello appeso alla cappottiera, sono stati recuperati oltre 3.300 euro in banconote di vario taglio, altre piccole dosi di cocaina e fogli manoscritti con cifre e nomi, ritenuti utili per le indagini sulla presunta attività di spaccio.

L’intervento dei cani antidroga e la scoperta della cassaforte

Durante l’operazione, i cani antidroga Bruce ed Escobar hanno attirato l’attenzione degli agenti verso un appartamento situato sullo stesso pianerottolo dell’abitazione appena perquisita. Il proprietario dell’appartamento è stato individuato poco dopo, notato mentre passeggiava nervosamente sul marciapiede adiacente.

I due cani hanno poi indirizzato i poliziotti verso un bidone di ferro, all’interno del quale è stata trovata una piccola cassaforte. Al suo interno sono stati rinvenuti 14 pezzi di cocaina avvolti in cellophane trasparente, per un peso complessivo di circa 1.400 grammi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la cassaforte era nella disponibilità del 37enne arrestato.

Il sequestro dei ricambi auto e l’ipotesi di riciclaggio

L’operazione si è conclusa con la perquisizione di un altro deposito in uso al 37enne, situato in via Minniti. Qui sono stati recuperati numerosi pezzi di ricambio di autovetture, sui quali sono state riscontrate operazioni volte a ostacolare la tracciabilità della loro provenienza, ritenuta di natura delittuosa. Con il supporto della Sezione Polizia Stradale di Taranto, sono in corso ulteriori accertamenti per risalire all’origine illecita del materiale sequestrato.

Le conseguenze per gli indagati

Al termine delle attività, gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente. Il presunto autore dell’attività di spaccio è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Taranto, mentre il proprietario dell’appartamento dove è stata trovata la cassaforte piena di cocaina è stato denunciato in stato di libertà, entrambi ritenuti presunti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio.

Inoltre, a seguito del ritrovamento dei componenti di auto, il 37enne e un altro soggetto presente al momento della perquisizione sono stati deferiti in stato di libertà perché ritenuti presunti responsabili del reato di riciclaggio.

IPA