È di cinque persone fermate e quasi un milione di euro sottratti il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri contro una serie di assalti esplosivi ai bancomat. I provvedimenti sono stati eseguiti ieri in diverse città del Sud Italia, dopo un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto, che ha permesso di ricostruire una lunga sequenza di colpi messi a segno con ordigni artigianali e di individuare i presunti responsabili.

Le indagini e la sinergia tra Procura e Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è il risultato di una complessa attività investigativa avviata lo scorso novembre dal Comando Provinciale di Taranto, in stretta collaborazione con la Procura. L’indagine è partita dopo un preoccupante aumento di attacchi agli sportelli bancomat in diversi comuni della provincia ionica e nelle aree limitrofe. Gli investigatori hanno documentato una serie di episodi caratterizzati dall’uso della cosiddetta “marmotta”, una tecnica che prevede l’inserimento di un ordigno esplosivo artigianale all’interno degli ATM per farli esplodere e impossessarsi del denaro.

I luoghi colpiti e i rischi per la sicurezza pubblica

Gli assalti hanno inizialmente interessato i centri di Montemesola, Monteiasi, Mottola, Palagiano e Ginosa nella provincia di Taranto, oltre al comune di Scanzano Jonico in provincia di Matera. Le esplosioni hanno causato danni ingenti alle strutture bancarie e messo in pericolo la pubblica incolumità, con detonazioni udibili a grande distanza e la disseminazione di chiodi artigianali sulle vie di fuga per ostacolare le forze dell’ordine. In almeno un caso, questi “tripodi” hanno danneggiato una vettura dei Carabinieri intervenuta sul posto, fortunatamente senza feriti tra i militari.

Il modus operandi della banda

Le indagini, condotte tramite pedinamenti, analisi di filmati di videosorveglianza, tracciamenti GPS e intercettazioni, hanno permesso di ricostruire nei dettagli le modalità operative del gruppo. Gli indagati avrebbero pianificato con cura i sopralluoghi, utilizzato più veicoli di supporto – spesso rubati o con targhe false – e predisposto rapide vie di fuga. In alcuni casi, per eludere le indagini, avrebbero incendiato o riempito di polvere di estintore gli abitacoli delle auto abbandonate. Le fughe avvenivano a velocità elevatissime, anche oltre 200 km/h, con grave rischio per la sicurezza stradale.

Colpi anche fuori regione: un fenomeno diffuso

Nel corso degli accertamenti, l’attenzione degli investigatori si è estesa oltre i confini pugliesi, portando alla luce collegamenti con assalti analoghi in altre regioni del Sud Italia, tra cui Basilicata, Calabria, Campania e Lazio. Sono stati ricostruiti episodi nelle province di Cosenza, Caserta, Benevento, Frosinone, Napoli e Salerno, oltre a ulteriori tentativi e colpi riusciti ai danni di istituti di credito e uffici postali, con modalità simili a quelle riscontrate in Puglia.

Il bottino e i danni causati

Secondo quanto emerso, solo per gli episodi accertati in Puglia e Basilicata, il denaro sottratto supera i duecentomila euro. Tuttavia, considerando anche i numerosi colpi documentati fuori regione, si stima che la somma complessivamente sottratta si avvicini a un milione di euro. Oltre al denaro, sono stati causati rilevanti danni strutturali agli immobili e agli impianti bancari.

L’operazione e i sequestri

La fase esecutiva dell’operazione ha visto l’impiego di oltre 100 Carabinieri provenienti da diverse province, con il supporto del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari e la partecipazione di personale specializzato delle Aliquote di Primo Intervento di Bari e Brindisi, oltre alle Squadre Operative di Supporto dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati più di 100 gr di cocaina e oltre 35 mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività delittuosa.

Le misure cautelari e la situazione giudiziaria

Alla luce dei gravi indizi di colpevolezza e del rischio di fuga, la Procura della Repubblica di Taranto ha disposto il fermo dei cinque soggetti, che sono stati condotti nelle Case Circondariali di Taranto, Bari e Napoli Poggioreale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.