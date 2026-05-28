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Un arresto e 35 kg di hashish sequestrati a Taranto, dove un giovane di 36 anni è stato fermato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di contrasto ai traffici illeciti predisposta dalle autorità per arginare il fenomeno dello spaccio di droga, in particolare tra i più giovani.

Operazione della Guardia di Finanza: i dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, nelle ultime settimane il Comando Provinciale di Taranto ha intensificato i controlli su tutto il territorio provinciale, concentrando l’attenzione sul contrasto ai traffici illeciti e, in particolare, allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione ha visto impegnate diverse unità operative del Gruppo Taranto, che hanno effettuato numerosi interventi mirati.

L’arresto del giovane tarantino

Nel corso di uno di questi servizi, nella mattinata odierna, i finanzieri hanno fermato un giovane di 36 anni, residente nella città ionica. Il controllo, effettuato anche con il supporto delle unità cinofile, ha visto protagonista il cane antidroga “Yogi”, che ha immediatamente segnalato la presenza di sostanze sospette. L’atteggiamento agitato del giovane ha ulteriormente insospettito gli agenti, che hanno deciso di approfondire le verifiche.

La perquisizione e il maxi sequestro di hashish

Considerando anche i precedenti specifici del giovane in materia di stupefacenti, i finanzieri hanno esteso il controllo all’abitazione dell’uomo. La perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di circa 35 kg di hashish, abilmente nascosti all’interno dell’armadio della camera da letto. La sostanza stupefacente è stata immediatamente posta sotto sequestro.

Le conseguenze per l’arrestato

Il trentaseienne è stato arrestato in flagranza di reato e condotto presso la casa circondariale locale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Come sottolineato dalle forze dell’ordine, la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.

IPA