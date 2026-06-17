Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di tre persone denunciate e di una vasta area marittima sequestrata il bilancio di un’operazione congiunta delle forze dell’ordine a Taranto, dove sono stati scoperti impianti abusivi per la coltivazione di mitili. L’intervento, finalizzato a contrastare le attività illecite nel settore della mitilicoltura, è stato condotto per tutelare la salute pubblica e il rispetto delle normative sul demanio marittimo.

Operazione congiunta tra Polizia, Guardia Costiera e ASL

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la collaborazione tra il personale della Polizia di Stato, della Guardia Costiera e della locale ASL – Dipartimento di Prevenzione, Servizio Veterinario. L’attività si è concentrata sul controllo del territorio e sulla tutela della salute pubblica, con particolare attenzione al settore della mitilicoltura.

Grazie all’utilizzo del sistema GPS fornito alla Guardia Costiera, sono state individuate le coordinate geografiche di diversi impianti abusivi destinati alla coltivazione di mitili. Queste strutture erano state realizzate all’interno di una vasta area del demanio marittimo, nel seno di “Mar Piccolo”, senza le necessarie autorizzazioni e concessioni previste dalla legge.

Sequestrati mitili e strutture abusive

Al termine degli accertamenti, tre persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria. Le accuse riguardano il commercio abusivo di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione. Inoltre, per due dei denunciati è scattato anche il deferimento per violazioni al Codice della Navigazione, in particolare per occupazione abusiva del demanio marittimo e invasione di terreni.

Nel corso dell’operazione, sono stati sequestrati circa 40 chili di mitili, trovati all’interno di un’autovettura in uso agli indagati. Inoltre, sono stati sottoposti a sequestro tre filari di cozze installati abusivamente in mare, per un totale di 20 tonnellate di prodotto ittico.

L’Autorità Giudiziaria competente, al termine della complessa attività, ha disposto il sequestro sia del prodotto ittico che delle strutture abusive rinvenute durante i controlli.

IPA