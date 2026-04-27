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È stato eseguito un arresto a Taranto nei confronti di un uomo di 30 anni, accusato di atti persecutori e lesioni personali ai danni della sua ex compagna e dei suoi parenti. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale su richiesta della Procura, dopo che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe reiterato comportamenti violenti e minacciosi, aggravati da una situazione di dipendenza da droga e alcool.

Le indagini e l’intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini sono iniziate lo scorso giugno, quando una Volante è intervenuta in soccorso di una donna che aveva richiesto aiuto dopo essere stata nuovamente aggredita dal suo ex compagno. L’uomo, già destinatario di un provvedimento di ammonimento, avrebbe continuato a perseguitare la vittima anche dopo la separazione, assumendo atteggiamenti violenti sia fisicamente che psicologicamente.

Comportamenti violenti e minacce

Dai successivi accertamenti della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura di Taranto, è emerso che il 30enne avrebbe generato nella donna un forte stato d’ansia e un fondato timore per la propria incolumità e quella del loro figlio piccolo. In una delle circostanze ricostruite dagli investigatori, l’uomo si sarebbe introdotto nell’abitazione della ex compagna arrampicandosi sul tubo di scolo dell’acqua, manifestando la volontà di riprendere la relazione. Al rifiuto della donna, l’avrebbe colpita con due schiaffi al volto e le avrebbe lanciato contro un piatto di riso bollente.

Pedinamenti e uso di armi

Gli atteggiamenti persecutori dell’indagato si sarebbero concretizzati anche in continui pedinamenti, spesso culminati con minacce violente, talvolta aggravate dall’esibizione di un coltello. Questi comportamenti hanno contribuito ad alimentare nella vittima un clima di paura costante, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Atti persecutori anche verso i parenti

La situazione di disagio non si sarebbe limitata alla ex compagna. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 30enne, a causa della sua dipendenza da droga e alcool, avrebbe rivolto atti persecutori anche verso alcuni suoi parenti, avanzando continue richieste di denaro e mantenendo un comportamento aggressivo e minaccioso.

L’arresto e la custodia cautelare

Il destinatario della misura cautelare è stato rintracciato dagli agenti della Polizia di Stato e, dopo le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale “C. Magli” di Taranto. L’operazione rappresenta l’epilogo di un’attività investigativa che ha visto la collaborazione tra la Squadra Mobile e la Procura locale, impegnate nel contrasto ai reati di violenza domestica e atti persecutori.

IPA