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Un arresto a Taranto, dove un uomo di 66 anni è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti durante un controllo nel centro cittadino. L’intervento è stato condotto nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga.

Il controllo e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è nata da un servizio di controllo del territorio svolto nelle vie centrali di Taranto. I militari della Sezione Operativa della Compagnia hanno notato un uomo alla guida della propria auto che, alla vista della pattuglia, ha manifestato un comportamento sospetto, tentando di eludere il controllo con alcune manovre insolite. Questo atteggiamento ha insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di fermarlo per un accertamento più approfondito.

La perquisizione e il sequestro della droga

Una volta raggiunto e bloccato, il 66enne è apparso particolarmente nervoso, circostanza che ha spinto i militari ad effettuare una perquisizione personale e veicolare. All’interno del vano della portiera dell’auto è stato trovato un panetto confezionato in cellophane contenente circa 110 grammi di una sostanza che si ritiene essere hashish. La perquisizione è poi proseguita presso l’abitazione dell’uomo, dove sono stati recuperati altri 10 grammi della stessa sostanza, nascosti in una scatola di prodotti per l’igiene personale all’interno di un pensile del bagno. Oltre alla droga, è stato rinvenuto materiale ritenuto idoneo al confezionamento dello stupefacente.

Gli accertamenti tecnici e la destinazione della droga sequestrata

L’intero quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato sarà sottoposto ad analisi tecniche e di laboratorio da parte degli specialisti del L.A.S.S. del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto. Gli esperti dovranno determinare la natura, il principio attivo e il peso netto della sostanza rinvenuta, per confermare la tipologia e la quantità di droga oggetto del sequestro.

Le conseguenze per l’indagato

Al termine delle formalità di rito, il 66enne è stato condotto presso la propria abitazione, dove si trova agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Si precisa che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che, nei confronti dell’indagato, vale il principio di presunzione di innocenza fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna.

IPA