È stata eseguita l’espulsione di un cittadino nigeriano di 41 anni, ritenuto responsabile di gravi reati legati al traffico di esseri umani e allo sfruttamento della prostituzione. L’uomo, che stava scontando una pena detentiva di oltre 10 anni nella Casa Circondariale di Taranto, è stato rimpatriato nel suo paese d’origine su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Espulsione eseguita dalla Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento di espulsione è stato applicato nei confronti del cittadino nigeriano dopo un’attenta valutazione della sua posizione giuridica. Il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Taranto ha prelevato il 41enne dalla struttura carceraria e lo ha accompagnato fino al paese di origine, dove è stato affidato alle autorità locali.

Un passato criminale legato alla mafia nigeriana

L’uomo era già destinatario di un provvedimento di espulsione emesso nel 2016, ma era rimasto sul territorio italiano. Durante la sua permanenza, è entrato a far parte di un sodalizio criminale riconducibile alla mafia nigeriana, attiva nel traffico di esseri umani e nello sfruttamento della prostituzione in diversi capoluoghi dell’Emilia Romagna. Le attività illecite del gruppo hanno avuto ripercussioni su molte città della regione, contribuendo a un clima di insicurezza e allarme sociale.

La condanna e la detenzione

Il 41enne era stato condannato con sentenza definitiva a 10 anni e 9 mesi di reclusione. La pena è stata scontata inizialmente in alcuni istituti di pena dell’Emilia Romagna e successivamente nella Casa Circondariale del capoluogo jonico. Il costante monitoraggio della popolazione carceraria ha permesso di verificare che il residuo di pena da scontare era compatibile con l’applicazione della misura alternativa dell’espulsione, come previsto dalla normativa vigente.

La misura alternativa alla detenzione

L’Autorità Giudiziaria competente ha quindi emesso il provvedimento di espulsione, ritenendo che la permanenza in carcere in Italia non fosse più necessaria. Questa decisione è stata presa anche in considerazione della gravità dei reati commessi e della pericolosità sociale dell’individuo. L’espulsione rappresenta una misura volta a tutelare la sicurezza pubblica e a contrastare il radicamento di organizzazioni criminali straniere sul territorio nazionale.

Le operazioni di rimpatrio

Il trasferimento del cittadino nigeriano è avvenuto sotto stretta sorveglianza delle forze dell’ordine. Gli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Taranto hanno seguito tutte le procedure previste per garantire la sicurezza durante il viaggio e la consegna alle autorità del paese di origine. L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di controlli e interventi finalizzati a contrastare la presenza di soggetti pericolosi sul territorio italiano.

