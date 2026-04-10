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Eseguiti tre arresti a Taranto per contrastare il traffico di droga. L’intervento, che ha coinvolto diverse unità specializzate dei Carabinieri, è stato eseguito nel quartiere Tamburi, dove un’abitazione di edilizia popolare era stata trasformata in una base per lo spaccio.

Operazione coordinata e articolata

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto impegnati i militari della Sezione Operativa della locale Compagnia, il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Taranto, con il supporto del VI Nucleo Elicotteri di Bari Palese, dei Nuclei Cinofili di Modugno e delle unità API del Comando Provinciale di Brindisi. L’azione è stata pianificata per contrastare in modo mirato lo spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo jonico.

Gli arresti e le accuse

L’operazione si è conclusa con l’arresto di tre uomini di 27 anni, 53 anni e 66 anni, tutti residenti a Taranto. Il più anziano dei tre era già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per altra causa. Gli arrestati sono indagati, a vario titolo, per presunta detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e occupazione abusiva di immobile. Le indagini hanno permesso di ricostruire il ruolo dei tre uomini nella gestione dell’attività illecita.

La base operativa nel quartiere Tamburi

Secondo quanto emerso dalle attività investigative, i tre indagati avrebbero trasformato un’abitazione di edilizia popolare, situata nel quartiere Tamburi e assegnata a un soggetto deceduto nel 2020, in una vera e propria base operativa per la gestione dello spaccio. L’immobile, occupato illegalmente, era stato attrezzato con sistemi di controllo e protezione, nel tentativo di eludere eventuali controlli da parte delle forze dell’ordine.

Il sequestro di droga e denaro

Determinante per il buon esito dell’operazione è stata l’esecuzione di un decreto di perquisizione locale, personale e informatica, emesso dalla Procura della Repubblica di Taranto. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti, tra cocaina ed eroina, oltre a una somma in denaro contante, ritenuta provento dell’attività illecita. Secondo una prima stima, la droga sequestrata avrebbe potuto alimentare le piazze di spaccio cittadine, generando introiti per circa 11.000 euro.

Le fasi finali dell’operazione

Al termine delle formalità di rito e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i tre indagati sono stati condotti presso la Casa Circondariale “C. Magli” di Taranto.

IPA