Taranto, operaio morto dopo la caduta da una pala: due arresti per caporalato e disastro ambientale
Arrestati due uomini per omicidio colposo e caporalato dopo la morte di un lavoratore in un'azienda agricola.
Due persone sono state arrestate e altre due sono indagate con le accuse, a vario titolo, di omicidio colposo aggravato, caporalato, inquinamento e disastro ambientale, gestione illecita di rifiuti e impiego di lavoratori stranieri irregolari, nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di un lavoratore indiano che nella notte tra il 25 e il 26 maggio 2024 cadde da una pala caricatrice in un’azienda agricola nel Tarantino. L’operazione, denominata I giorni del cielo, è stata condotta dai carabinieri di Taranto sotto il coordinamento della Procura. Gli accertamenti successivi alla morte del lavoratore hanno fatto emergere un quadro molto più ampio, caratterizzato da sfruttamento della manodopera straniera, gravi carenze in materia di sicurezza e una gestione illecita dei reflui zootecnici. Sul fronte ambientale, sarebbe stato realizzato un sistema abusivo per convogliare i liquami in un lago artificiale, all’interno di area sottoposta a vincoli paesaggistici.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.