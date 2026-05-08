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Due pregiudicati sono stati arrestati a Taranto con l’accusa di rapina aggravata in concorso. I due uomini, rispettivamente di 46 anni e 41 anni, sono ritenuti responsabili di due rapine ai danni di supermercati e di un tentato furto in un centro benessere. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP presso il Tribunale di Taranto su richiesta della Procura. Gli arresti sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato.

Le indagini e l’arresto dei sospettati

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini sono state condotte dal personale dell’UPGSP sotto il costante coordinamento della Procura di Taranto. Gli investigatori hanno analizzato attentamente le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle zone interessate dai colpi, riuscendo così a individuare la targa dello scooter utilizzato dai presunti autori delle rapine. Questo elemento si è rivelato fondamentale per risalire all’identità dei due sospettati.

I colpi messi a segno: modalità e dettagli

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 13 settembre scorso i due uomini, a bordo di uno scooter bianco e travisati da maschere di carnevale, hanno fatto irruzione in un supermercato del capoluogo. Armati, si sono fatti consegnare dalla cassiera il registratore di cassa, contenente circa 650 euro. A distanza di cinque giorni, con lo stesso modus operandi, hanno colpito un altro grande magazzino della città, riuscendo a sottrarre poco meno di 500 euro.

Il tentato furto nel centro benessere

Gli investigatori hanno inoltre accertato che, nel mese di agosto, i due arrestati avevano tentato di mettere a segno un furto in un centro benessere. Il colpo, però, è stato sventato dal sistema d’allarme dell’esercizio commerciale, che ha costretto i malviventi a desistere.

Le perquisizioni e il recupero degli indizi

Le perquisizioni domiciliari effettuate dagli agenti hanno permesso di raccogliere ulteriori elementi a carico dei sospettati. Durante le ricerche, la Polizia ha recuperato quasi tutti gli indumenti utilizzati durante le rapine, riconoscibili grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Alcuni capi d’abbigliamento riportavano in modo evidente noti marchi, dettaglio che ha contribuito a rafforzare il quadro indiziario.

Il ritrovamento dello scooter

Un ulteriore tassello importante nelle indagini è stato il ritrovamento dello scooter bianco utilizzato per le rapine. Il mezzo era stato nascosto in un garage di proprietà dell’ex convivente di uno dei due arrestati. Questo particolare ha permesso agli investigatori di consolidare ulteriormente le accuse nei confronti dei due uomini.

L’esecuzione delle misure cautelari

I poliziotti della Squadra Volante hanno rintracciato i destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare presso i rispettivi domicili. Successivamente, i due sono stati condotti presso la casa Circondariale del capoluogo, dove resteranno a disposizione dell’autorità giudiziaria.

IPA