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È di otto persone denunciate e oltre 30.000 litri di carburante sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza nella provincia ionica. L’intervento, coordinato dalla Procura della Repubblica di Taranto, ha permesso di individuare e bloccare un traffico illecito di oli minerali destinati al mercato locale.

Operazione della Guardia di Finanza: i dettagli dell’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, le attività di servizio sono state sviluppate negli ultimi giorni nella provincia di Taranto e hanno coinvolto anche il territorio di Statte. I finanzieri del Comando Provinciale, in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica del capoluogo ionico, hanno rinvenuto e sequestrato una quantità ingente di carburante di provenienza illecita, destinato a essere immesso clandestinamente sul mercato locale.

Il carburante sequestrato e le modalità di stoccaggio

Il prodotto petrolifero sequestrato comprendeva benzina, gasolio per autotrazione, carburante cosiddetto “avio” e gasolio agricolo. Quest’ultimo, caratterizzato da un’accisa ridotta, era destinato esclusivamente alle imprese agricole, ma veniva invece stoccato per altri usi. Il carburante era conservato in cisterne di acciaio e plastica, alcune delle quali di grandi dimensioni, dotate di pompe elettriche per il travaso e dispenser erogatori con contalitri. Questi dispositivi erano idonei a trasformare i depositi in veri e propri distributori abusivi di carburante, pronti per il rifornimento illecito di autoveicoli.

I rischi per la sicurezza e l’ambiente

Particolare attenzione è stata posta al carburante “avio”, altamente infiammabile e normalmente utilizzato per alimentare i motori degli aeromobili. Secondo quanto emerso dalle indagini, questo prodotto veniva miscelato con il gasolio e immesso nei serbatoi delle automobili, con conseguenze potenzialmente gravi sia per l’ambiente sia per la sicurezza della circolazione stradale. L’uso improprio avrebbe potuto causare danni rilevanti ai veicoli dei consumatori e aumentare i rischi di incidenti.

Sequestri e denunce: i numeri dell’operazione

Nel corso dell’operazione, oltre al carburante, sono stati sequestrati anche una motrice e un semirimorchio-cisterna, oltre a un’area di 3.900 metri quadrati. All’interno di questa area sono stati individuati sette box dove erano custodite le cisterne contenenti il carburante illecito. Complessivamente, otto persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Taranto per sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici, irregolarità nella circolazione e inosservanza delle prescrizioni normative antincendio. Le accuse sono previste e punite dagli articoli 40 e 49 del D. Lgs. n. 504/95.

L’impegno delle istituzioni contro le frodi fiscali

L’attività condotta testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza e della Procura della Repubblica di Taranto nella lotta alle frodi nel settore delle accise. Questi reati arrecano gravi danni alle entrate dello Stato e distorcono le regole del mercato, con effetti negativi sugli operatori economici onesti e sui cittadini. L’operazione si inserisce in un contesto di particolare attenzione verso il contrasto delle pratiche illecite che minano la legalità e la sicurezza economica del territorio.

IPA