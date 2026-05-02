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Un arresto per maltrattamenti e sequestro di persona, questo il bilancio di un’operazione internazionale di polizia che ha visto coinvolto un cittadino iracheno, accusato di aver segregato la figlia in casa a causa del suo rifiuto di un matrimonio combinato. I fatti sono stati ricostruiti dagli investigatori della Squadra mobile di Taranto e hanno portato all’arresto dell’uomo in Svezia, grazie alla collaborazione tra le autorità italiane e svedesi.

L’operazione a Taranto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine nel settembre 2024, quando la giovane vittima è arrivata a Taranto. Secondo quanto emerso, il padre, un 52enne di origine irachena, avrebbe imposto alla figlia di sposare un uomo di etnia curda da lui scelto.

Di fronte al rifiuto della ragazza e al suo comportamento giudicato “troppo occidentale“, l’uomo avrebbe reagito con minacce di morte e, con il sostegno dell’intero nucleo familiare, avrebbe segregato la giovane in un appartamento del capoluogo jonico.

La segregazione e i maltrattamenti

La ricostruzione degli investigatori evidenzia come la ragazza sia stata privata della libertà personale e sottoposta a maltrattamenti per diversi mesi.

Il padre, spalleggiato dai familiari, avrebbe esercitato pressioni psicologiche e fisiche, impedendo alla figlia ogni contatto con l’esterno e minacciandola ripetutamente per costringerla ad accettare il matrimonio combinato. Il comportamento della giovane, ritenuto non conforme ai dettami culturali della famiglia, sarebbe stato il motivo scatenante delle violenze e della segregazione.

L’intervento della Polizia e l’attivazione del Codice Rosso

La situazione è emersa quando la vittima, grazie al rapporto di fiducia instaurato con gli agenti della Squadra mobile di Taranto, ha trovato il coraggio di denunciare i fatti.

In seguito alla denuncia, la giovane è stata inserita in una struttura protetta mentre le autorità hanno immediatamente attivato la procedura prevista dal Codice Rosso, che garantisce una corsia preferenziale per i casi di violenza domestica e maltrattamenti.

La cattura del padre in Svezia

Le indagini, coordinate dalla Squadra mobile di Taranto in collaborazione con il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia – Enfast Italia e il Servizio centrale operativo, hanno permesso di localizzare il padre della vittima in Svezia.

Grazie al coinvolgimento delle autorità svedesi, il 52enne iracheno è stato rintracciato e arrestato. L’operazione ha richiesto un intenso lavoro di coordinamento internazionale, reso possibile dalla tempestiva attivazione dei canali di cooperazione tra le forze dell’ordine dei due Paesi.

Il contesto culturale e familiare

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vicenda si inserisce in un contesto familiare caratterizzato da una forte pressione culturale. L’intero nucleo familiare avrebbe sostenuto il padre nella sua decisione di imporre il matrimonio combinato e di punire la figlia per il suo comportamento ritenuto “occidentale”.

La giovane, isolata e privata di ogni supporto, ha potuto contare solo sull’aiuto degli agenti della Squadra mobile, che l’hanno accompagnata nel percorso di denuncia e protezione.

Le accuse e le prospettive giudiziarie

L’uomo arrestato in Svezia dovrà ora rispondere delle accuse di maltrattamenti, sequestro di persona e minacce di morte nei confronti della figlia.

L’attivazione del Codice Rosso ha permesso di accelerare le procedure investigative e di garantire la sicurezza della vittima. Le autorità italiane, in collaborazione con quelle svedesi, stanno ora lavorando per l’estradizione dell’uomo e per assicurare che venga processato secondo la legge italiana.

La tutela delle vittime e l’importanza della denuncia

Il caso di Taranto mette in luce l’importanza della denuncia e della protezione delle vittime di violenza domestica e maltrattamenti. Grazie al coraggio della giovane e al supporto degli agenti specializzati, è stato possibile interrompere una situazione di grave pericolo e assicurare alla giustizia il responsabile.

Le forze dell’ordine ribadiscono l’importanza di segnalare tempestivamente ogni episodio di violenza, ricordando che esistono strumenti e strutture dedicate alla tutela delle persone in difficoltà.

IPA