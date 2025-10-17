Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti dei Carabinieri a Taranto e Carosino, dove sono stati eseguiti provvedimenti cautelari nei confronti di un quarantenne e di un ventitreenne, accusati di almeno cinque furti in abitazione ai danni di persone anziane. L’azione è stata portata avanti per contrastare il fenomeno delle truffe e dei furti seriali ai danni delle fasce deboli della popolazione.

Operazione coordinata dai Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, nel pomeriggio del 15 ottobre 2025 i militari della Sezione Operativa della Compagnia Capoluogo, con il supporto della Stazione di San Giorgio Ionico, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due soggetti. Si tratta di un quarantenne e di un ventitreenne, ritenuti presunti responsabili di una serie di furti in abitazione, almeno cinque episodi, commessi ai danni di persone anziane tra febbraio e maggio 2024.

Le indagini: un’attività investigativa durata mesi

L’ordinanza di custodia cautelare rappresenta l’esito di un’attività investigativa avviata dalla Sezione Operativa di Taranto a marzo 2024, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Taranto. L’indagine, proseguita fino a luglio dello stesso anno, è stata finalizzata a contrastare il fenomeno delle truffe e dei furti in abitazione, che colpiscono in particolare le persone anziane, considerate tra le fasce più vulnerabili della popolazione.

Il modus operandi: travestimenti e raggiri per entrare nelle case

Dai riscontri raccolti durante le indagini, è emerso che i due indagati, nel periodo compreso tra febbraio e maggio 2024, si sarebbero presentati alle vittime qualificandosi, a seconda dei casi, come operai, tecnici dei contatori di energia elettrica o delle caldaie del gas. Grazie a questi stratagemmi, sarebbero riusciti a introdursi nelle abitazioni delle persone anziane, derubandole di denaro e di monili in oro e argento.

Le prove raccolte: videosorveglianza e riconoscimenti fotografici

Le indagini sono state condotte attraverso l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza, l’ascolto delle testimonianze delle vittime e il riconoscimento fotografico dei presunti autori. Secondo quanto emerso, le condotte sarebbero state particolarmente gravi e seriali, messe in atto con tecniche professionali e senza alcun timore di essere ripresi dalle telecamere condominiali, spesso ben visibili.

Il bottino: preziosi e denaro sottratti alle vittime

Secondo gli inquirenti, il lucro ottenuto dai due indagati sarebbe stato notevole, sia per la quantità che per la varietà dei preziosi sottratti di volta in volta alle vittime. Gli episodi contestati hanno riguardato principalmente il furto di denaro contante e di oggetti in oro e argento, beni di valore spesso custoditi nelle abitazioni delle persone anziane.

Le misure cautelari: arresti domiciliari e braccialetto elettronico

Al termine delle formalità di rito, il ventitreenne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Al presunto complice, già detenuto in carcere per altra causa, è stata applicata la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, che verrà eseguita al termine dell’espiazione della pena attualmente in corso.

IPA