Targa dedicata a Giacomo Matteotti danneggiata a Roma, la reazione di Tajani e il gesto di Giuli

Una targa in memoria di Giacomo Matteotti è stata danneggiata a Roma. Mentre il vicepremier Tajani ha espresso “sdegno per quanto accaduto” con un post sui social, il Ministro della Cultura Giuli si è recato sul posto e, con un gesto inaspettato, ha baciato quel che resta della lapide di marmo. “Spero che i responsabili vengano identificati”, ha poi affermato.

Roma, danneggiata la targa dedicata a Giacomo Matteotti

Nella notte tra il 20 e il 21 luglio, una targa di marmo dedicata a Giacomo Matteotti è stata danneggiata. Si tratta di una delle quattro lapidi poste di fronte alla statua di bronzo in memoria del politico, situata sul Lungotevere Arnaldo da Brescia.

La targa, che riportava la frase di Matteotti “Uccidete pure me. L’idea che è in me non l’ucciderete mai”, è stata spezzata in più punti ed è stata abbandonata sul ciglio della strada.

La lapide danneggiata

La statua e le lapidi erano state collocate in quel luogo specifico in quanto si tratta del posto dove Matteotti fu sequestrato dai fascisti.

I Carabinieri hanno effettuato un sopralluogo e i rilievi del caso già in mattinata.

La reazione di Tajani: “Sdegno per quanto accaduto”

Durissima la reazione del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha scritto un post su X sull’accaduto.

“Esprimo sdegno per quanto accaduto quest’oggi al monumento in ricordo di Giacomo Matteotti. Danneggiare la lapide di un italiano caduto per la libertà di tutti noi è un atto grave. Un attacco alla sua memoria che abbiamo l’obbligo di condannare”, ha scritto il vicepremier.

Il post di Tajani è accompagnato da uno scatto della targa di marmo semidistrutta.

Il gesto inaspettato del Ministro Giuli

Tra coloro che si sono recati sul posto, anche il Ministro della Cultura Alessandro Giuli.

Il Ministro ha sorpreso tutti con un gesto eloquente: secondo quanto riportato da La Repubblica, appena giunto sul Lungotevere Arnaldo da Brescia, Giuli si sarebbe avvicinato alla targa vandalizzata e, dopo essersi chinato, avrebbe spolverato la lastra di marmo con la mano e l’avrebbe baciata.

“Sono venuto di persona a rendermi conto di quello che è successo e spero che i responsabili vengano identificati”, ha successivamente affermato Giuli.