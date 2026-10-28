Targhe personalizzate per le auto, cosa si potrà scrivere: Meloni assicura che "ci si potrà sbizzarrire"

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La premier Giorgia Meloni l’ha presentata come “una nota di colore” a margine della Manovra 2027. Si tratta della possibilità, per gli automobilisti italiani, di optare per targhe personalizzate per le proprie auto. Un’opzione già presente nel Codice della Strada ma che, fino ad oggi, era mancante delle norme attuative. “Ci si potrà più o meno sbizzarrire come si ritiene, ovviamente sostenendo un costo. E qualcosa mi dice che la creatività degli italiani qui potrebbe farsi valere” ha commentato Meloni.

Quanto costano le targhe personalizzate

Così come anticipato da Giorgia Meloni in margine alla presentazione della Legge di Bilancio 2027, il costo delle targhe personalizzate sarà a carico degli automobilisti.

Una coppia di targhe per l’auto, anteriore e posteriore, costerà in totale 600 euro: 500 euro da versare al Poligrafico dello Stato e 100 al ministero dei Trasporti, che si occupa della consegna materiale alla Motorizzazione civile.

ANSA

Per le moto, per cui è necessaria la sola targa posteriore, il costo è di 360 euro: 300 per la base e 60 di maggiorazione.

Si tratta di un costo 14 volte maggiore di una targa ordinaria, il cui prezzo è di 41,78 euro nel formato standard e di 45,31 in quello quadrato.

Non si potrà scrivere proprio tutto

In futuro la personalizzazione potrà essere maggiore, ma ad oggi tutte le targhe devono rispettare lo schema standard che prevede due lettere, tre numeri e altre due lettere.

L’automobilista potrà tuttavia scegliere “una successione e un impiego di caratteri alfanumerici personalizzati”.

Via libera alla fantasia, ma con qualche limite: saranno escluse le combinazioni offensive, ambigue o fuorvianti. Infine, ogni targa dovrà essere unica.

Quando arriveranno le nuove targhe auto

La riforma del Codice della Strada attende il decreto legislativo definitivo, atteso entro la primavera del 2027.

Il nuovo Codice entrerà in vigore il 30 aprile 2027 e le sue regole, così come previsto dall’art. 289 dello schema di decreto, si applicheranno a partire dal 1 gennaio 2028.

L’Aci precisa tuttavia che le targhe personalizzate potranno non essere disponibili fin dal primo giorno, la loro messa in circolazione dipenderà dalle norme attuative.

Sempre l’Aci ipotizza la possibilità di personalizzare anche le targhe di auto già in circolazione, ma solo in caso di reimmatricolazione per furto, smarrimento o deterioramento della targa esistente.