Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una tartaruga azzannatrice è stata sequestrata dai Carabinieri Forestali dopo essere stata trovata sulla carreggiata a Monreale. L’esemplare, specie esotica potenzialmente pericolosa per l’uomo, è stato affidato temporaneamente a una struttura per garantirne il benessere.

Tartaruga azzannatrice vaga in strada: la segnalazione e l’intervento

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’intervento è scattato dopo la chiamata di un cittadino al Numero di Emergenza Unico. La persona ha visto la testuggine vagare sull’asfalto e ha chiesto l’intervento dei militari. Sul posto sono arrivati i Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, appartenenti al Nucleo CITES, che hanno identificato l’animale come un esemplare di Chelydra serpentina.

Una specie tutelata e pericolosa

La tartaruga azzannatrice è originaria del Nord America ed è una specie alloctona minacciata di estinzione, tutelata dall’Allegato “B” del Regolamento europeo (CE) n. 338/97. Per la sua aggressività e la forza del morso, è inoltre compresa nell’elenco italiano delle specie pericolose per la salute e l’incolumità pubblica. La vendita e la detenzione sono vietate.

Sequestro e affidamento

Gli accertamenti hanno stabilito che l’esemplare era privo di microchip e di qualsiasi altro sistema di identificazione. Le verifiche svolte nell’area del ritrovamento non hanno permesso di individuare il detentore. I militari hanno quindi proceduto al sequestro e hanno affidato temporaneamente la tartaruga al “Bioparco di Sicilia” di Carini, ritenuto idoneo alla gestione della specie.

Sono state avviate, insieme al Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità, le procedure per individuare il Centro Territoriale di Accoglienza Animali Confiscati e Sequestrati (C.T.A.A.C.) che prenderà in carico definitivamente l’esemplare.