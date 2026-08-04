Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Aveva un amo da palamito conficcato nella bocca, collegato a un filo che terminava con una tanica galleggiante, probabilmente utilizzata come segnalatore di una lenza da pesca. È stata avvistata mentre galleggiava in superficie nelle acque antistanti la spiaggia di Maccarese una tartaruga marina Caretta Caretta, soccorsa dopo la segnalazione alla guardia costiera e recuperata dalla rete regionale TartaLazio. Trasferita immediatamente al centro di primo soccorso per le tartarughe marine a Zoomarine, è stata sottoposta all’asportazione chirurgica dell’amo, agli accertamenti diagnostici e a tutte le terapie veterinarie necessarie. “L’amo era rimasto agganciato alla commessura labiale ed è stato possibile rimuoverlo abbastanza rapidamente, grazie all’intervento dei nostri medici veterinari Daniele La Monaca e Saverio Meini”, spiega Camillo Sandri, medico veterinario e direttore zoologico di Zoomarine.