Tartaruga con un amo nella bocca e una tanica al seguito, il video del salvataggio
Una giovane tartaruga Caretta Caretta salvata dopo aver ingoiato un amo da pesca: intervento tempestivo a Zoomarine.
Aveva un amo da palamito conficcato nella bocca, collegato a un filo che terminava con una tanica galleggiante, probabilmente utilizzata come segnalatore di una lenza da pesca. È stata avvistata mentre galleggiava in superficie nelle acque antistanti la spiaggia di Maccarese una tartaruga marina Caretta Caretta, soccorsa dopo la segnalazione alla guardia costiera e recuperata dalla rete regionale TartaLazio. Trasferita immediatamente al centro di primo soccorso per le tartarughe marine a Zoomarine, è stata sottoposta all’asportazione chirurgica dell’amo, agli accertamenti diagnostici e a tutte le terapie veterinarie necessarie. “L’amo era rimasto agganciato alla commessura labiale ed è stato possibile rimuoverlo abbastanza rapidamente, grazie all’intervento dei nostri medici veterinari Daniele La Monaca e Saverio Meini”, spiega Camillo Sandri, medico veterinario e direttore zoologico di Zoomarine.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.