Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Una tartaruga apparentemente innocua, ma considerata una minaccia per la biodiversità. A Bologna il titolare di un ristorante è stato multato dopo che i carabinieri hanno scoperto un esemplare di tartaruga dalle orecchie rosse, una specie esotica invasiva la cui detenzione è sottoposta a precise restrizioni.

Multa da 2mila euro al ristoratore per la tartaruga con le orecchie rosse

Una sanzione amministrativa da 2mila euro e il sequestro dell’animale. È il risultato di un controllo effettuato nelle scorse settimane dai militari del Nucleo Carabinieri Cites di Bologna presso un’attività di ristorazione del capoluogo emiliano. La vicenda è stata resa nota il 17 novembre 2026 dal Gruppo Carabinieri Forestale.

Durante gli accertamenti, i militari hanno individuato un esemplare di Trachemys scripta elegans, comunemente conosciuta come tartaruga dalle orecchie rosse, custodito all’interno di un laghetto artificiale situato vicino all’ingresso del ristorante. Il problema non era rappresentato dalle condizioni del laghetto, ma dall’assenza delle autorizzazioni necessarie per detenere l’animale. La specie, infatti, figura nell’elenco europeo delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, per le quali sono previste specifiche limitazioni.

Come spiegato dai carabinieri, la normativa vieta la detenzione, la commercializzazione e la riproduzione di questi animali, salvo particolari deroghe o denunce di possesso effettuate regolarmente in passato. Al termine delle verifiche, oltre a multare il ristoratore, i militari hanno disposto il sequestro amministrativo della tartaruga, successivamente affidata a una struttura autorizzata, in grado di assicurarne il benessere e una gestione adeguata.

Perché la tartaruga dalle orecchie rosse è una specie pericolosa per l’ecosistema

Originaria del Nord America, la Trachemys scripta elegans è una testuggine d’acqua dolce riconoscibile per le caratteristiche strisce rosse ai lati della testa, dietro gli occhi. Il suo aspetto l’ha resa per decenni uno degli animali domestici più commercializzati, ma la sua diffusione negli ambienti naturali ha provocato conseguenze sulla biodiversità.

Come spiega il WWF nell’ambito del progetto Trachemys della Riserva Naturale Cratere degli Astroni, questa tartaruga possiede una notevole capacità di adattamento e può colonizzare stagni, laghi e corsi d’acqua. Il principale problema è la competizione con le specie autoctone, alle quali può sottrarre cibo e spazi vitali.

La sua alimentazione comprende pesci, anfibi, insetti, larve e vegetazione acquatica. Particolarmente delicata è la convivenza con la Emys orbicularis, la testuggine palustre europea, già minacciata dalla progressiva alterazione degli habitat. Per contrastare la diffusione delle specie invasive, l’Unione europea ha introdotto il Regolamento 1143/2014, mentre in Italia il Decreto legislativo 230/2017 disciplina le misure di prevenzione e gestione.

Tra le 100 specie più invasive al mondo

La tartaruga dalle orecchie rosse compare anche nell’elenco delle 100 specie esotiche invasive più dannose al mondo, elaborato dall’Invasive Species Specialist Group nell’ambito della Global Invasive Species Database dell’IUCN. L’inserimento dipende soprattutto dalla capacità di adattarsi a diversi habitat e dalla dieta onnivora, caratteristiche che possono compromettere gli equilibri degli ecosistemi locali.

Un dato significativo riguarda la sua commercializzazione: secondo il database internazionale, oltre 52 milioni di esemplari sono stati esportati dagli Stati Uniti tra il 1989 e il 1997. La specie può raggiungere circa 25 centimetri di lunghezza e vivere fino a 40 anni in cattività. Proprio le dimensioni e la longevità hanno favorito nel tempo gli abbandoni da parte di proprietari incapaci di gestirla.