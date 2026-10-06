Tartufaia accessibile alle persone con disabilità a Frinco vicino ad Asti, la nuova stagione dal 24 ottobre

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Dal 24 ottobre riapre a Frinco, nell’Astigiano, la tartufaia accessibile alle persone con disabilità. L’iniziativa è dell’Associazione Nazionale Tartufai Italiani, con la promozione di Acsi Liguria e la collaborazione della sezione paralimpica della Waterpolo San Giorgio. All’inaugurazione saranno presenti anche le sezioni di Alessandria, Torino e Asti dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.

Tartufaia accessibile a Frinco, chi organizza l’apertura del 24 ottobre

Come comunica l’Associazione Nazionale Tartufai Italiani, l’apertura si ripete anche quest’anno e coinvolge realtà dello sport e dell’associazionismo.

A promuoverla è Acsi Liguria, mentre la Waterpolo San Giorgio partecipa con la propria sezione paralimpica.

La presenza dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, con tre sezioni piemontesi, allarga l’iniziativa alle persone con disabilità visiva.

Tartufaia per persone con disabilità a Frinco, com’è nato il progetto

La tartufaia di Frinco è stata presentata nel 2024 come la prima in Italia pensata per chi ha una disabilità motoria.

Come riporta Notizie.it, è attrezzata con percorsi adatti alle carrozzine, studiati per permettere la ricerca del tartufo anche a chi non può muoversi nel bosco.

Il presidente dell’associazione, Riccardo Germani, ha raccontato che l’idea è nata dopo un incontro con Papa Francesco durante un pranzo benefico: “Il Papa mi ha accolto con un sorriso e ha benedetto i tartufi, incoraggiandoci a portarli ai poveri”.

Secondo Disabili.com, all’inaugurazione del 2024 erano stati messi a disposizione anche dei quad elettrici fuoristrada, progettati per portare le persone con disabilità sui terreni più difficili.

L’obiettivo dichiarato da Germani è replicare il modello in altre località.