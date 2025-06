Tartufo dolce richiamato per rischii salmonella, i lotti interessati dal ritiro dai supermercati in Italia

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il ministero della Salute ha divulgato il richiamo di alcuni lotti di tartufo dolce per rischio microbiologico. Il motivo indicato sugli avvisi di richiamo è la presunta presenza di Salmonella nel prodotto alimentare. La misura è stata presa a scopo precauzionale ed è stata segnalata dal produttore. I tartufi in questione sono venduti con i marchi Sal de Ibiza, Viani, Antica Torroneria Piemontese e con incarto anonimo.

Tartufo dolce richiamato, i lotti interessati

Il ministero ha reso noto che tra i prodotti richiamati c’è il tartufo dolce al Flor de Sal e Caramello Sal de Ibiza, venduto in pezzi da 14 grammi. Appartiene ai lotti numero L515-5 con il termine minimo di conservazione (TMC) 30/04/2026, e L521-1 con il TMC 30/05/2026.

Richiamato anche il tartufo dolce al caramello salato Viani, in vendita in pezzi da 14 grammi e appartenente ai lotti numero L516-2 con il TMC 30/04/2026, L518-3 con il TMC 30/05/2026, L519-2 con il TMC 30/05/2026, e L520-4 con il TMC 30/05/2026.

E ancora, richiamati il tartufino e tartufo dolce al caramello e nocciole salate Antica Torroneria Piemontese, venduto in pezzi da 7 grammi e 14 grammi, appartenente ai lotti numero L519-4 con il TMC 30/05/2026, L516-2 con il TMC 30/04/2026, L520-4 con il TMC 30/05/2026, L522-4 con il TMC 30/06/2026, e L522-1 con il TMC 30/06/2026.

Infine è stato richiamato il tartufo dolce al caramello e nocciole salate, in vendita in pezzi da 7 grammi con incarto anonimo, con il numero di lotto L 522-1 e il TMC 30/06/2026.

Tutti gli alimenti richiamati sono stati prodotti da Golosità dal 1885

A produrre tutti i tartufi segnalati è stata l’azienda Golosità dal 1885 Srl. Lo stabilimento di produzione ha sede in via Piana Gallo 48, a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo.

Salmonella, quali sono i sintomi

Quando l’intestino viene aggredito dall’infezione provocata dalla Salmonella, il soggetto colpito inizia a manifestare sintomi di gastroenterite che solitamente affiorano 12-48 ore dopo l’ingestione dei batteri.

Tra i sintomi più diffusi ci sono nausea e dolore addominale crampiforme, subito seguiti da diarrea acquosa, febbre e vomito. Nella maggior parte dei casi i sintomi scompaiono nel giro di 1-4 giorni. In alcuni casi, sono più gravi e durano a lungo.

Alcune persone, molto tempo dopo la scomparsa dei sintomi, continuano a eliminare i batteri nelle feci. Tali soggetti vengono chiamati portatori.