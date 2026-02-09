Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Elevate a Catania sanzioni per 24 mila euro a seguito dei controlli effettuati dalla task force coordinata dalla Polizia di Stato nei confronti di due ristoranti della zona della movida. Le verifiche sono state disposte per accertare il rispetto delle norme di settore, delle prescrizioni delle licenze di pubblica sicurezza e delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Controlli mirati nella movida catanese

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la recente operazione ha coinvolto due ristoranti situati nel cuore della movida di Catania. L’attività si inserisce nel quadro delle consuete iniziative della Questura volte a garantire il rispetto delle normative vigenti sia in città che in provincia. L’obiettivo principale è stato quello di verificare la regolarità delle autorizzazioni per la vendita e la somministrazione di alimenti, oltre a garantire la sicurezza dei lavoratori e dei consumatori.

La task force e le forze coinvolte

L’intervento è stato coordinato dai poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con il supporto degli agenti della Divisione Anticrimine. A questi si sono aggiunti gli operatori del Corpo Forestale della Regione Siciliana, i tecnici dei servizi “Igiene Pubblica”, “Veterinari” e “Spresal” del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania, oltre agli agenti della Polizia Locale. Questa sinergia ha permesso di garantire una cornice di sicurezza durante tutte le fasi dei controlli.

Irregolarità strutturali e sanzioni nel primo ristorante

Nel primo esercizio commerciale, situato nei pressi di Piazza Manganelli, la sezione “annona” della Polizia Locale e i tecnici del Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro hanno riscontrato diverse irregolarità. Il titolare è stato sanzionato con 6.780 euro per il mancato rispetto delle norme edilizie e dei requisiti di accessibilità per le persone disabili, per l’assenza del cartello degli orari e della Scia. Ulteriori 8.000 euro di sanzioni sono stati comminati per carenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, tra cui l’assenza di estintori, il rischio di inciampo, la manomissione di attrezzature, la mancanza di protezione di un’impastatrice e la manutenzione precaria del quadro elettrico.

Controlli sulla sicurezza alimentare e sequestri

Un’attenzione particolare è stata rivolta alla tracciabilità e alla genuinità dei prodotti alimentari. I medici veterinari hanno sequestrato 110 basi per pizza congelate senza la dovuta procedura di autocontrollo, elevando una sanzione di 2.000 euro. Contestualmente, il ristoratore è stato denunciato per frode in commercio.

Il Corpo Forestale ha inoltre sequestrato e distrutto salumi e formaggi privi di tracciabilità, necessari per determinare la provenienza degli alimenti. È stata inoltre accertata la mancata comunicazione ai consumatori sugli allergeni, per cui sono state elevate sanzioni per un totale di 2.500 euro.

Verifiche sulla regolarità lavorativa

Gli ispettori dell’Ispettorato territoriale del lavoro non hanno riscontrato anomalie nella documentazione relativa alle posizioni lavorative del personale impiegato nei locali controllati.

Secondo ristorante: altre violazioni e sanzioni

Nel secondo controllo, effettuato in un ristorante di via Santa Filomena, sono emerse ulteriori violazioni delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo Spresal ha rilevato rischi elettrici dovuti a sistemi privi di protezione e scatole di derivazione non protette, oltre all’assenza di segnaletica di sicurezza di emergenza e al mancato rispetto dei requisiti edilizi, come accertato dalla Polizia Locale.

Il servizio “Igiene Pubblica” dell’Asp ha elevato una sanzione di 3.000 euro per carenze igienico-sanitarie, fornendo prescrizioni per la risoluzione degli inconvenienti riscontrati.

Sequestri alimentari e ulteriori sanzioni

Durante le verifiche in cucina, il Corpo Forestale ha sequestrato 60 chili di alimenti privi di tracciabilità. I medici veterinari hanno inoltre constatato la totale assenza di procedure di autocontrollo per alcuni prodotti conservati in cella frigo con data di scadenza superata. Per queste violazioni, il titolare è stato sanzionato per un totale di 2.500 euro.

Anche in questo secondo caso, gli ispettori dell’Ispettorato territoriale del lavoro non hanno rilevato irregolarità relative alle posizioni lavorative del personale.

