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È di 140 kg di alimenti sequestrati, 12 kg di miele ritirati dal commercio e sanzioni per oltre 10.700 euro il bilancio dei controlli effettuati in un bar di Catania da una task force coordinata dalla Polizia di Stato. Le verifiche sono state condotte per garantire il rispetto delle normative sulla sicurezza alimentare, sui luoghi di lavoro e per contrastare il lavoro irregolare.

Verifiche nei locali pubblici e prevenzione dei reati

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le attività di controllo sono state organizzate dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, in collaborazione con il Corpo Forestale della Regione Siciliana, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, i medici e i tecnici dei Servizi Veterinari, Igiene Pubblica, Servizio Sicurezza e Prevenzione sui luoghi di lavoro dell’Asp di Catania e la Polizia Locale.

Le pattuglie di motociclisti della Polizia di Stato hanno garantito la sicurezza durante le operazioni, permettendo agli operatori della task force di svolgere gli accertamenti in modo efficace e protetto.

Nel corso dei controlli, sono stati identificati gli avventori di alcuni esercizi pubblici, con particolare attenzione al rispetto delle norme di pubblica sicurezza. L’obiettivo era prevenire che tali luoghi potessero diventare punti di ritrovo per soggetti con precedenti per reati di particolare gravità, potenzialmente in grado di compromettere l’ordine e la sicurezza pubblica.

Sequestri e sanzioni per irregolarità alimentari

Nel dettaglio, le verifiche si sono concentrate su un bar situato in viale Mario Rapisardi. I medici del Servizio Veterinario e il personale del Corpo Forestale hanno riscontrato la mancata tracciabilità di alcuni prodotti alimentari. Sono stati quindi sequestrati 140 kg di alimenti e 12 kg di miele, entrambi privi di indicazioni sulla provenienza. Al titolare del bar è stata contestata una sanzione amministrativa di 1.500 euro.

Carenze igieniche e sospensione dell’attività

I tecnici del Servizio Igiene Pubblica hanno rilevato gravi carenze igienico-sanitarie nei due laboratori utilizzati per la preparazione degli alimenti. A causa della mancata autorizzazione del deposito di merce, è stata disposta la sospensione dell’attività relativa e comminata una sanzione amministrativa di 3.000 euro.

Durante i controlli, i tecnici del Servizio Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro hanno individuato un’impastatrice priva delle necessarie protezioni. Per questa violazione, il titolare ha ricevuto una sanzione di 1.800 euro.

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha scoperto la presenza di due lavoratori impiegati senza regolare contratto. Per ciascun lavoratore non in regola è stata contestata una sanzione di 1.950 euro. Inoltre, è stata disposta la sospensione dell’attività qualora il titolare non provveda alla regolarizzazione dei dipendenti e al pagamento di una maxi sanzione di 2.500 euro.

Controlli della Polizia Locale e violazioni al Codice della strada

Nessuna irregolarità è stata rilevata dalla Polizia Locale Annonaria. Tuttavia, durante il servizio, la Polizia Locale servizio viabilità ha elevato 29 multe per divieto di sosta e sosta irregolare nei confronti di numerosi automobilisti che avevano parcheggiato in doppia fila o sulle strisce pedonali, nonostante il traffico intenso della mattina.

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