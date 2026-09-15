Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Pressing di Forza Italia sugli alleati per tagliare il bollo auto e moto. I lavori sulla legge di Bilancio cominciano a entrare nel vivo e mentre il governo cerca la formula giusta per alleggerire del caro carburanti le categorie più colpite dai rincari al distributore, tra le misure a sostegno del ceto medio il vicepremier Antonio Tajani rispolvera il vecchio progetto dell’eliminazione della tassa sul possesso dei veicoli.

L’ipotesi del taglio del bollo auto

Parlando degli interventi per ridurre la pressione fiscale sulle famiglie, il ministro degli Esteri e leader azzurro è tornato rilanciare “l’abolizione del bollo auto e bollo moto”, un’ipotesi che la maggioranza starebbe prendendo in considerazione ma con una soluzione meno netta.

Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, il governo starebbe prendendo infatti in esame l’introduzione di sconti sulla tassa in rapporto alla potenza del motore e l’impatto sull’ambiente.

L’intervento sulla tassa automobilistica

Il bollo auto è una tassa annuale obbligatoria su tutti i veicoli che figurano nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e viene pagata sulla base della norma di emissione e della potenza del motore presenti sulla carta di circolazione.

Sono esonerati dal versamento all’Automobile Club d’Italia (Aci) i proprietari con disabilità, con grave limitazione della capacità di deambulazione, affetti da pluriamputazioni e con ridotte o impedite capacità motorie, oltre a persone non vedenti, sordi, portatori di handicap psichico o mentale titolari d’indennità di accompagnamento.

Un’altra esenzione riguarda i veicoli elettrici, ma soltanto per cinque anni a partire dall’immatricolazione, dopo i quali è fissato uno sconto del 75%.

Dalle indiscrezioni riportate riguardo la riforma, una riduzione in percentuale della tassa automobilistica sarebbe allo studio del governo anche per altre categorie di veicoli.

A chi andrebbe lo sconto

In vista della prossima legge di Bilancio, la maggioranza starebbe infatti valutando un taglio del bollo auto diversificato a seconda delle classi, a condizione che i possessori dei veicoli siano in regola con i pagamenti.

Lo sconto andrebbe a diminuire al crescere della potenza del motore, con vantaggi maggiori destinati alle auto più piccole e meno inquinanti, finendo per essere azzerato per i Suv, le auto sportive e di lusso.