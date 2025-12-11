Tassa di 2 euro su pacchi e spedizioni online in Manovra, cosa prevede la norma e chi potrebbe pagare

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Dal 1° gennaio 2026 potrebbe essere introdotta una tassa di 2 euro sui pacchi e sulle spedizioni online. Un emendamento governativo alla Manovra prevede di applicare un piccolo “contributo” alle “microspedizioni” fino a 150 euro di valore. L’imposta riguarderà tutti i pacchi, anche quelli che partono e arrivano in Italia.

Cosa prevede la norma

L’emendamento porta la firma di cinque senatori di FdI: Gelmetti, Russo, Nocco, Ambrogio e Mennuni. Nel testo si legge:

“È istituito, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni: a) provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea; b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro“.

Nei commi successivi viene poi specificato che il “contributo” sarà “pari a 2 euro per ciascuna spedizione” e verrà riscosso “dagli Uffici delle dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni”.

Quali sono i pacchi tassati

Il contributo di 2 euro per le microspedizioni dovrebbe riguardare tutti i pacchi, anche quelli che partono e arrivano in Italia perché una tassa per i soli arrivi extra Ue si tradurrebbe nei fatti in un dazio.

Lo scopo di questa misura è quello di limitare la concorrenza dei grandi portali di moda e abbigliamento, soprattutto cinesi, che offrono prodotti a prezzi molto competitivi.

“Servono misure immediate, non orizzonti lontani” ha detto il ministro delle Imprese Adolfo Urso aggiungendo che “i dazi anche sui prodotti sotto i 150 euro devono partire ora, non nel 2028″.

L’Unione Europea ha infatti raggiunto un accordo per eliminare la soglia di esenzione dai dazi doganali di 150 euro per le importazioni da paesi extra-UE che dovrebbe scattare solo tra tre anni.

Il problema dei dazi

Il Sole 24 Ore ha sottolineato che, solo se la tassa riguarderà tutti i pacchi, “anche quelli che partono e arrivano in Italia”, non verrebbe considerato un dazio.

Nel testo, però, si parla specificamente di Paesi non appartenenti all’Ue. L’emendamento è ancora in attesa di approvazione e non è quindi detto che resti all’interno della Manovra.

Le altre novità della Manovra

Tra le altre novità della Manovra 2026 c’è il raddoppio della Tobin Tax, dal 2 per mille attuale al 4 per mille sui mercati non regolamentati e dall’1 al 2 per mille su quelli regolamentati.

Per gli affitti brevi scatta un regime più complesso, che tutela i piccoli proprietari, ma fa diventare attività d’impresa la gestione di tre o più appartamenti.

Sul primo appartamento la cedolare secca resterà al 21%, sul secondo immobile si pagherà il 26%, ma dal terzo in poi occorrerà avere almeno una partita Iva.

Tra le proposte resta in campo anche quella sulla proprietà delle riserve auree di Bankitalia.